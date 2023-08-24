Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских подразделениях Росгвардии объявлен набор для службы на территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. На военную службу требуются солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей.