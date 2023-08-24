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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные

Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные

24 августа 2023, 12:28
Мама разыскивает тюменца Александра Осинцева, он пропал после того, как уехал в зону СВО. Последний раз 22-летний молодой человек выходил на связь 26 июля.

Мама контрактника знает, что ее сына направили в Ростовскую область, около месяца о нём ничего неизвестно.

«Контракт он 25 июня подписал. Даже ничего не говорил об этом, случайно проговорился. Был в Кемеровской области, город Юрга. 23 июля его увезли в Ростов-на-Дону и все, больше с ним связи нету, — вспоминает мама Александра Татьяна Щербина. — Ребенок даже в армии не служил, но все хотел», — сообщила мама контрактника изданию 72.ru.

Известно, что раньше её сын работал в магазине «Магнит» в Омутинке (продавцом). Потом он сказал, что поехал в Ханты-Мансийск на заработки, но выяснилось, что он Ростовской области.

Тюменка обращалась на горячую линию Минобороны, военной прокуратуры. Больше о нём ничего неизвестно.

В Тюменской области родственники уже 9 месяцев разыскивают пропавшего в спецоперации 25-летнего тюменца Владимира Межецкого. Он уехал на СВО в сентябре прошлого года, служил в подразделении «Сибирь». Через два месяца после отправки мужчина перестал отвечать на звонки.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских подразделениях Росгвардии объявлен набор для службы на территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. На военную службу требуются солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей.

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#Общество#Тюменцы#Военные#СВО
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