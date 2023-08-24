Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Мама контрактника знает, что ее сына направили в Ростовскую область, около месяца о нём ничего неизвестно.
«Контракт он 25 июня подписал. Даже ничего не говорил об этом, случайно проговорился. Был в Кемеровской области, город Юрга. 23 июля его увезли в Ростов-на-Дону и все, больше с ним связи нету, — вспоминает мама Александра Татьяна Щербина. — Ребенок даже в армии не служил, но все хотел», — сообщила мама контрактника изданию 72.ru.
Известно, что раньше её сын работал в магазине «Магнит» в Омутинке (продавцом). Потом он сказал, что поехал в Ханты-Мансийск на заработки, но выяснилось, что он Ростовской области.
Тюменка обращалась на горячую линию Минобороны, военной прокуратуры. Больше о нём ничего неизвестно.
В Тюменской области родственники уже 9 месяцев разыскивают пропавшего в спецоперации 25-летнего тюменца Владимира Межецкого. Он уехал на СВО в сентябре прошлого года, служил в подразделении «Сибирь». Через два месяца после отправки мужчина перестал отвечать на звонки.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских подразделениях Росгвардии объявлен набор для службы на территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. На военную службу требуются солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей.