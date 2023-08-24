Тюмень вошла в топ-10 рейтинга конкурентоспособности школ России

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 05:33
Всего в рейтинг RAEX из 200 школ попали учреждения из 38 регионов страны, в том числе 23 школы Московской области, 18 школ Санкт-Петербурга, 16 заведений Свердловской области и 12 учебных учреждений Татарстана.
Первые три места рейтинга занимают Специализированный учебно-научный центр-школа им. А. Н. Колмогорова (Москва), Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область) и Лицей «Вторая школа» (Москва).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новом учебном году будут открыты три новых школы: в микрорайоне Тура, Плеханово и Ямальский-2. Новые учебные заведения смогут принять более 4 тысяч ребят.