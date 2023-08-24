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Тюмень вошла в топ-10 рейтинга конкурентоспособности школ России

Тюмень вошла в топ-10 рейтинга конкурентоспособности школ России

24 августа 2023, 04:49
Фото: 1MI
Тюмень вошла в десятку лучших учебных заведений России по конкурентоспособности выпускников. Городская физико-математическая школа заняла 9 место.
Сюжет
Тюмень

Всего в рейтинг RAEX из 200 школ попали учреждения из 38 регионов страны, в том числе 23 школы Московской области, 18 школ Санкт-Петербурга, 16 заведений Свердловской области и 12 учебных учреждений Татарстана.

Первые три места рейтинга занимают Специализированный учебно-научный центр-школа им. А. Н. Колмогорова (Москва), Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область) и Лицей «Вторая школа» (Москва).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в новом учебном году будут открыты три новых школы: в микрорайоне Тура, Плеханово и Ямальский-2. Новые учебные заведения смогут принять более 4 тысяч ребят.

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