Тура исчезает: за неделю уровень воды в реке понизился на 9 сантиметров

По мнению ученых, для наводнения реки необходимо принимать кардинальные меры, в числе которых отказ от бетонирования набережных, ликвидация коллекторов, закрывающих реку и ее притоки, отказ от застройки прибрежной зоны жилыми домами, контроль за вырубкой деревьев, следствием которой является снижение грунтовых вод, пересыхание и медленная гибель водной артерии. Эксперты, подчеркивают, что река должна течь в своем естественном русле.