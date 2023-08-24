Тура исчезает: за неделю уровень воды в реке понизился на 9 сантиметров

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
По мнению ученых, для наводнения реки необходимо принимать кардинальные меры, в числе которых отказ от бетонирования набережных, ликвидация коллекторов, закрывающих реку и ее притоки, отказ от застройки прибрежной зоны жилыми домами, контроль за вырубкой деревьев, следствием которой является снижение грунтовых вод, пересыхание и медленная гибель водной артерии. Эксперты, подчеркивают, что река должна течь в своем естественном русле.
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды Вячеслав Чуйкин подчеркивает, что региональным властям нужно уже сегодня заняться разработкой плана по решению проблемы обмеления Туры, а в следующем году приступить к его реализации.
Между тем, на пресс-коференции губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что для спасения Туры необходимо строительство дамбы. Однако данная тема требует время для изучения и поиска источников финансирования.