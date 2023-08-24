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Тура исчезает: за неделю уровень воды в реке понизился на 9 сантиметров

Тура исчезает: за неделю уровень воды в реке понизился на 9 сантиметров

24 августа 2023, 06:34
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени продолжает мелеть Тура. За последние сутки уровень воды в реке понизился на 2 сантиметра и достиг отметки -76 сантиметров над нулем поста. 16 августа он был выше на 8 сантиметров.
Сюжет
Тюмень

По мнению ученых, для наводнения реки необходимо принимать кардинальные меры, в числе которых отказ от бетонирования набережных, ликвидация коллекторов, закрывающих реку и ее притоки, отказ от застройки прибрежной зоны жилыми домами, контроль за вырубкой деревьев, следствием которой является снижение грунтовых вод, пересыхание и медленная гибель водной артерии. Эксперты, подчеркивают, что река должна течь в своем естественном русле.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по охране окружающей среды Вячеслав Чуйкин подчеркивает, что региональным властям нужно уже сегодня заняться разработкой плана по решению проблемы обмеления Туры, а в следующем году приступить к его реализации.

В Тюмени обмелевшую часть Туры сдадут в аренду на 20 лет
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Между тем, на пресс-коференции губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что для спасения Туры необходимо строительство дамбы. Однако данная тема требует время для изучения и поиска источников финансирования.

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