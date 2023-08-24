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Published Сегодня, 10:35

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Стоимость авиабилетов из Тюмени в Стамбул резко снизилась

Стоимость авиабилетов из Тюмени в Стамбул резко снизилась

24 августа 2023, 10:35
Фото: 1MI
Авиабилеты из Тюмени в Стамбул можно приобрести за 13 615 рублей. Ещё в конце июля средняя цена перелёта составляла 18 — 20 тысяч.

По данным агрегаторов, билеты на прямые рейсы до Турции будут недорогими до 4 сентября. Потом их цена немного повысится до 16 тысяч рублей. На этом фоне почти в два раза подешевели путёвки на основные турецкие курорты в Анталью, Кремер, Аланию. Неделя отдыха на двоих будет стоить тюменцам от 75 тысяч рублей. Для тех, кто может улететь на курорт из Москвы — 60 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени стали больше интересоваться получением образования за рубежом. Студенты стали чаще уезжать даже в Турцию и ОАЭ.

Для тюменцев снизится стоимость отдыха в Сочи в августе
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Авиабилеты
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