Стоимость авиабилетов из Тюмени в Стамбул резко снизилась

По данным агрегаторов, билеты на прямые рейсы до Турции будут недорогими до 4 сентября. Потом их цена немного повысится до 16 тысяч рублей. На этом фоне почти в два раза подешевели путёвки на основные турецкие курорты в Анталью, Кремер, Аланию. Неделя отдыха на двоих будет стоить тюменцам от 75 тысяч рублей. Для тех, кто может улететь на курорт из Москвы — 60 тысяч.