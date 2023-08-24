Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина попала в список политических убийств

Например, что случилось с генералом Владиславом Сикорским? Командующий польской армией и одновременно премьер-министр правительства Польши в изгнании он погиб вместе с дочерью и штабными офицерами в авиакатастрофе 4 июля 1943 года. Проведенное позднее британскими властями расследование пришло к заключению, что это был несчастный случай. Его самолет «Либерейтор II» Королевских ВВС упал в море вскоре после взлета из аэропорта Гибралтара, якобы из-за застрявшего штурвала. О причине происшествия рассказал чешский пилот Эдуард Прхал. Однако Прхал не мог объяснить, почему он на этот раз надел спасательный жилет и кто был вторым человеком, которого видели на крыле упавшего самолета. Сразу после смерти Сикорского начали появляться слухи о неслучайности его кончины и устранении неудобного генерала-политика, который помехой советско-британскому военно-политическому сотрудничеству и созданию «политического фактора» из катынской расстрела.