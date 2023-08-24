Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина попала в список политических убийств

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
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Updated Сегодня, 17:37
Слухи о неслучайности его гибели начались сразу после сообщений о разбившемся самолете. Интересно отметить, что это произошло ровно через два месяца после «пригожинского мятежа», который поднял вопросы о власти и насилии. Казалось, инициаторы мятежа остались безнаказанными до 23 августа.
Тем временем, Евгений Пригожин не единственный известный на весь мир политик (и его уже можно так называть), который погиб при странных обстоятельствах, вызывающих предположения о политическом убийстве. Большинство подобных историй связаны с автомобильными или авиационными происшествиями, сообщают «Новые Известия».
Напомним, что в Тверской области разбился бизнес-джета Embraer Legacy 600. По данным МЧС, в авиакатастрофе погибли десять человек, в их числе глава ЧВК «Вагнер» и его командиры.
Например, что случилось с генералом Владиславом Сикорским? Командующий польской армией и одновременно премьер-министр правительства Польши в изгнании он погиб вместе с дочерью и штабными офицерами в авиакатастрофе 4 июля 1943 года. Проведенное позднее британскими властями расследование пришло к заключению, что это был несчастный случай. Его самолет «Либерейтор II» Королевских ВВС упал в море вскоре после взлета из аэропорта Гибралтара, якобы из-за застрявшего штурвала. О причине происшествия рассказал чешский пилот Эдуард Прхал. Однако Прхал не мог объяснить, почему он на этот раз надел спасательный жилет и кто был вторым человеком, которого видели на крыле упавшего самолета. Сразу после смерти Сикорского начали появляться слухи о неслучайности его кончины и устранении неудобного генерала-политика, который помехой советско-британскому военно-политическому сотрудничеству и созданию «политического фактора» из катынской расстрела.
Китайский политический деятель, министр обороны КНР, успешный военачальник, считавшийся правой рукой и наследником «великого кормчего» коммунистического Китая Мао Цзэдуна, тоже погиб в авиакатастрофе на территории Монголии 13 сентября 1971 года время попытки побега в СССР. Перед этим он совершил неудачную попытку военного переворота. Маршал был признан в КНР предателем. Его амбиции вызывали раздражение у Мао Цзэдуна, при этом маршал перессорился со всей китайской политической верхушкой.
Известный авторитетный болгарский диссидент, журналист и писатель Георгий Марков умер в Великобритании в 1978 году в неизвестных обстоятельствах. Марков покинул свою социалистическую родину и нашел убежище за границей. В день его смерти, когда он был на автобусной остановке, его нога зацепилась за зонтик и он получил укол. Человек с зонтиком извинился и уехал на автобусе. Марков почувствовал себя нормально, вернулся домой и лег спать. Но на следующий день у него началось недомогание — повысилась температура, он стал испытывать тошноту. Расследование его смерти не привело к выводу о насильственной гибели диссидента.
Трагическая гибель Дианы Уэльской привела к смерти и ее бойфренда Доди Аль-Файеда, водителя Анри Поль и охранника Тревор Рис-Джонс. Автокатастрофа произошла под мостом Альма в Париже, когда их лимузин разбился. На тот момент Диана не жила с принцем Чарльзом и открыто встречалась с Доди Аль-Файедом. Это вызывало неодобрение в монархии, так как раньше такие связи были неприемлемыми для членов королевской семьи. Существовала версия, предложенная отцом Доди Аль-Файеда, что Диана была беременна от его сына, но это не подтвердилось при вскрытии. Для монархии Великобритании такие обстоятельства были крайне неприятными.
4 октября 1980 года произошла трагическая смерть Петра Машерова — влиятельного политика, который был популярен не только в Белоруссии, но и во всем СССР. Официальной причиной его смерти было объявлено дорожное происшествие, но многие люди не верили в эту версию. В том числе и Наталья, дочь Машерова. Петр Машеров обладал большим влиянием в республике, которая считалась одной из самых процветающих в СССР. В 1980 году начали появляться слухи о том, что Машеров могут перевести в Москву на должность председателя Совета Министров вместо Косыгина. И его дочь Наталья утверждала, что «отец действительно готовился к переезду».