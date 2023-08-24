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Госслужащая из Тюменской области обманов присвоила квартиру умершей пенсионерки

Работница «ТРИЦ», подделав документы, присвоила себе квартиру умершей тюменки

24 августа 2023, 05:19
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
Госслужащая из Тюменской области обманов присвоила квартиру умершей пенсионерки
Работница «ТРИЦ» обманом присвоила себе квартиру умершей тюменки, зная, что у той нет наследников. Она успела сделать в квартире ремонт и поставить новые двери.
Сюжет
Тюмень

Работница «ТРИЦ» из Ишима обманом заполучила квартиру скончавшийся пенсионерки. Зная, что у тюменки не осталось наследников, сотрудница подделала документы и присвоила себе ее квартиру. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что инцидент произошел еще в 2021 году. Однако дело закрыли только сейчас.

44-летняя Татьяна Моисеева, работая ведущим специалистом в «ТРИЦ» узнала, что годом ранее в Ишиме скончалась пенсионерка. Сначала Моисеева скачала в интернете копию договора социального найма, заключенного городской администраций, затем внесла в договор ложную информацию о том, что она является нанимателем квартиры.

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Затем работница «ТРИЦ» предоставила поддельный документ в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Ишим Тюменской области» для регистрации по месту жительства. А уже после регистрации она переехала в квартиру.

Моисеева оплатила задолженность за коммунальные платежи, сделала ремонт в квартире и поменяла двери. Спустя какое-то время она решила оформить право собственности на недвижимость. Жительница Ишима изготовила поддельный договор купли-продажи и передаточный акт, в котором говорилось, что жилплощадь незадолго до смерти хозяйки, купила мать Моисеевой.

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Работница «ТРИЦ» обратилась к юристу, чтобы тот помог признать право собственности за ней. Юрист, не зная о поддельности договора, подготовил необходимые документы и направил их в суд. В суде узнали, что договор купли-продажи имеет ложные сведения о приобретении квартиры.

В ведомстве отметили, что незаконными действиями Моисеева пыталась причинить ущерб городскому бюджету на сумму 3,8 млн рублей. В суде обвиняемая признала свою вину, но отказалась от дачи показаний. Суд назначил Моисеевой 3 года условно, с испытательным сроком 3 года.

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