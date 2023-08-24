Работница «ТРИЦ», подделав документы, присвоила себе квартиру умершей тюменки

Работница «ТРИЦ» из Ишима обманом заполучила квартиру скончавшийся пенсионерки. Зная, что у тюменки не осталось наследников, сотрудница подделала документы и присвоила себе ее квартиру. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что инцидент произошел еще в 2021 году. Однако дело закрыли только сейчас.