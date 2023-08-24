Работница «ТРИЦ», подделав документы, присвоила себе квартиру умершей тюменки

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Работница «ТРИЦ» из Ишима обманом заполучила квартиру скончавшийся пенсионерки. Зная, что у тюменки не осталось наследников, сотрудница подделала документы и присвоила себе ее квартиру. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что инцидент произошел еще в 2021 году. Однако дело закрыли только сейчас.
44-летняя Татьяна Моисеева, работая ведущим специалистом в «ТРИЦ» узнала, что годом ранее в Ишиме скончалась пенсионерка. Сначала Моисеева скачала в интернете копию договора социального найма, заключенного городской администраций, затем внесла в договор ложную информацию о том, что она является нанимателем квартиры.
Затем работница «ТРИЦ» предоставила поддельный документ в «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Ишим Тюменской области» для регистрации по месту жительства. А уже после регистрации она переехала в квартиру.
Моисеева оплатила задолженность за коммунальные платежи, сделала ремонт в квартире и поменяла двери. Спустя какое-то время она решила оформить право собственности на недвижимость. Жительница Ишима изготовила поддельный договор купли-продажи и передаточный акт, в котором говорилось, что жилплощадь незадолго до смерти хозяйки, купила мать Моисеевой.
Работница «ТРИЦ» обратилась к юристу, чтобы тот помог признать право собственности за ней. Юрист, не зная о поддельности договора, подготовил необходимые документы и направил их в суд. В суде узнали, что договор купли-продажи имеет ложные сведения о приобретении квартиры.
В ведомстве отметили, что незаконными действиями Моисеева пыталась причинить ущерб городскому бюджету на сумму 3,8 млн рублей. В суде обвиняемая признала свою вину, но отказалась от дачи показаний. Суд назначил Моисеевой 3 года условно, с испытательным сроком 3 года.