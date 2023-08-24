Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями

Как добавила эксперт, у друзей может быть разный уровень доверия. С более близкими друзьями люди все равно могут обсуждать свои секреты и тайны. Но в конечном итоге, это может привести к ссоре, и даже крепкая дружба может закончиться в одно мгновение.