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Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями

Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями

24 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Мы часто думаем, что можем обсуждать все с нашими друзьями. Однако, есть некоторые темы, которые могут легко испортить самые душевные встречи с друзьями и даже привести к серьезному конфликту.

Семейный психолог Наталья Наумова рассказала журналисту ТК «Саратов 24» о том, о чем не стоит говорить, чтобы не задеть друг друга. По ее словам, первой темой возможных конфликтов может стать зарплата.

«Кто-то из друзей может зарабатывать больше, а кто-то гораздо меньше. Если поднять этот вопрос на встрече, то начнется сравнение, которое может быстро превратиться в серьезные обиды», — объяснила психолог.

Второй темой, по словам эксперта, которую лучше избегать с друзьями — это обсуждение личной жизни. После неожиданной ссоры, близкие могут случайно сказать что-то, что может вас сильно задеть.

Третьей темой, о которой не стоит общаться — это политика. Ведь даже у близких друзей могут быть совершенно разные взгляды на происходящее в стране и в мире. Без споров и разногласий, серьезно обсуждать такое может быть достаточно проблематично.

Как добавила эксперт, у друзей может быть разный уровень доверия. С более близкими друзьями люди все равно могут обсуждать свои секреты и тайны. Но в конечном итоге, это может привести к ссоре, и даже крепкая дружба может закончиться в одно мгновение.

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#Общество#Политика#Конфликт#Зарплата#Ссора#Психологическая помощь#Алексей Каримов#Друзья#Личная жизнь#Разногласия
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