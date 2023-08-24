Психолог назвала тюменцам ТОП-3 тем, которые никогда не стоит обсуждать с друзьями

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Семейный психолог Наталья Наумова рассказала журналисту ТК «Саратов 24» о том, о чем не стоит говорить, чтобы не задеть друг друга. По ее словам, первой темой возможных конфликтов может стать зарплата.
«Кто-то из друзей может зарабатывать больше, а кто-то гораздо меньше. Если поднять этот вопрос на встрече, то начнется сравнение, которое может быстро превратиться в серьезные обиды», — объяснила психолог.
Второй темой, по словам эксперта, которую лучше избегать с друзьями — это обсуждение личной жизни. После неожиданной ссоры, близкие могут случайно сказать что-то, что может вас сильно задеть.
Третьей темой, о которой не стоит общаться — это политика. Ведь даже у близких друзей могут быть совершенно разные взгляды на происходящее в стране и в мире. Без споров и разногласий, серьезно обсуждать такое может быть достаточно проблематично.
Как добавила эксперт, у друзей может быть разный уровень доверия. С более близкими друзьями люди все равно могут обсуждать свои секреты и тайны. Но в конечном итоге, это может привести к ссоре, и даже крепкая дружба может закончиться в одно мгновение.