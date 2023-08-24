Пробрался на стройку и остался там жить: история настоящей дружбы

«Граф», — выкрикнул напарник Ильи Сергей. Так аристократическое имя и закрепилось за новым членом команды. На ночь его оставили в вагончике, а утром привезли ошейник и поводок для прогулок с четвероногим другом, и чтобы тот снова не спрятался, испугавшись шума.