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Один год ограничения свободы получил охотник за убийство и незаконную охоту

Один год ограничения свободы получил охотник за убийство и незаконную охоту

24 августа 2023, 13:17
Фото: 1MI
Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности, а также в незаконной охоте с использованием механического транспорта на особо охраняемой территории, согласно ч. 1 ст. 109 и пп. «б», «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ.
Сюжет
Суд

Суд установил, что 59-летний подсудимый 21 октября 2022 года, будучи охотником, незаконно охотился на территории рядом с селом Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из своего охотничьего оружия «Вепрь-КМ» в направлении участка, где в то время находился потерпевший, которого он не видел. В результате выстрела потерпевший получил серьезные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

В ходе следствия установлено, что в этот же день подсудимый, находясь в салоне автомобиля УАЗ Патриот, стрелял в глухаря на территории государственного природного заказника регионального значения «Успенский». После этого он скрылся с места, где охота запрещена.

Суд, учитывая позицию обвинения, вынес приговор для подсудимого в виде одного года ограничения свободы.

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#Суд#Алексей Каримов#Смерть по неосторожности#Особо охраняемый природный участок
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