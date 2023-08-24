Один год ограничения свободы получил охотник за убийство и незаконную охоту

Суд установил, что 59-летний подсудимый 21 октября 2022 года, будучи охотником, незаконно охотился на территории рядом с селом Перевалово Тюменского района. Он произвел выстрел из своего охотничьего оружия «Вепрь-КМ» в направлении участка, где в то время находился потерпевший, которого он не видел. В результате выстрела потерпевший получил серьезные телесные повреждения, не совместимые с жизнью.