На земле мамонтов и шерстистых носорогов прокачали мобильную связь

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Специалисты МТС расширили сеть «четвертого поколения» в западной части поселка в районе улиц Чкалова и Кооперативная, а также увеличили скорости мобильного интернета в районе улиц Зеленая и Лермонтова.
Улучшение качества связи смогут оценить и посетители местного краеведческого музея, любители истории. Многие из них специально приезжают в Абатское — палеонтологическую столицу Тюменской области, где было обнаружено самое большое количество видов останков доисторических животных в регионе — мамонтов, пещерного льва, шерстистого носорога, северного оленя.
После проведенных работ туристы даже в часы максимальной нагрузки на сеть смогут использовать все необходимые сервисы.
Село Абатское проезжает каждый автопутешественник, который по федеральной трассе «P-402» из уральских регионов едет в Сибирь. После улучшения качества связи МТС в районе поселка туристы, а также водители и пассажиры транзитных маршрутов смогут на более высоких скоростях пользоваться навигаторами, социальными сетями и мессенджерами, — рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.