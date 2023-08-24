nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

На земле мамонтов и шерстистых носорогов прокачали мобильную связь

На земле мамонтов и шерстистых носорогов прокачали мобильную связь

24 августа 2023, 06:38
Фото: МТС
На территории села Абатское Тюменской области улучшили качество мобильной связи. Благодаря установке нового телеком-оборудования у жителей и гостей поселка средняя скорость в сети LTE выросла на четверть.

Специалисты МТС расширили сеть «четвертого поколения» в западной части поселка в районе улиц Чкалова и Кооперативная, а также увеличили скорости мобильного интернета в районе улиц Зеленая и Лермонтова.

Улучшение качества связи смогут оценить и посетители местного краеведческого музея, любители истории. Многие из них специально приезжают в Абатское — палеонтологическую столицу Тюменской области, где было обнаружено самое большое количество видов останков доисторических животных в регионе — мамонтов, пещерного льва, шерстистого носорога, северного оленя.

После проведенных работ туристы даже в часы максимальной нагрузки на сеть смогут использовать все необходимые сервисы.

Село Абатское проезжает каждый автопутешественник, который по федеральной трассе «P-402» из уральских регионов едет в Сибирь. После улучшения качества связи МТС в районе поселка туристы, а также водители и пассажиры транзитных маршрутов смогут на более высоких скоростях пользоваться навигаторами, социальными сетями и мессенджерами, — рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Общество#Технологии#Тюменская область#Интернет#МТС#Туристы#Сотовая связь#Связь#Мобильная связь#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Вчера, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Вчера, 07:02
Тюменский ученый назвал виновников загрязнения Туры: «Вода становится мертвой»
Сегодня, 05:31
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Вчера, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Вчера, 09:02
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 24 августа
Сегодня, 02:25