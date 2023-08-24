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Молодой тюменец убил отца своей бывшей девушки

Молодой тюменец убил отца своей бывшей девушки

24 августа 2023, 11:51
Фото: СКР
В областной столице на этой неделе убили мужчину, 1978 года рождения. На данный момент следователи СКР ходатайствуют об аресте тюменца, обвиняемого в убийстве отца своей бывшей девушки
Сюжет
Тюмень
«По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. 21 августа 2023 года около 17 часов 40 минут злоумышленник вооружился ножом и намеренно приехал к дому, где проживал мужчина», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Всё произошло в подъезде многоквартирного дома по улице Александра Пушкина в городе Тюмени. Подозреваемый проследовал за потерпевшим к его квартире и ножом нанес удары в область шеи и тела. Потерпевший скончался.

В ходе оперативных мероприятий молодого тюменца удалось задержать. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В начале августа стало известно, что тюменец убил своего знакомого сбросив с балкона. Всё произошло на улице Мелникайте. В суде установлено, что днем 1 мая 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры взял мужчину за туловище и перекинул через окно балкона. Обвиняемый получил 10 лет лишения свободы.

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#Происшествия#Тюмень#Александр Мязин#Убийство#Арест#Бывшая девушка
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