Молодой тюменец убил отца своей бывшей девушки

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
«По версии следствия, 21-летний обвиняемый решил совершить убийство отца своей бывшей девушки из-за личных неприязненных отношений. 21 августа 2023 года около 17 часов 40 минут злоумышленник вооружился ножом и намеренно приехал к дому, где проживал мужчина», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Всё произошло в подъезде многоквартирного дома по улице Александра Пушкина в городе Тюмени. Подозреваемый проследовал за потерпевшим к его квартире и ножом нанес удары в область шеи и тела. Потерпевший скончался.
В ходе оперативных мероприятий молодого тюменца удалось задержать. В настоящее время следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В начале августа стало известно, что тюменец убил своего знакомого сбросив с балкона. Всё произошло на улице Мелникайте. В суде установлено, что днем 1 мая 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры взял мужчину за туловище и перекинул через окно балкона. Обвиняемый получил 10 лет лишения свободы.