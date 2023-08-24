Молодой тюменец убил отца своей бывшей девушки

В начале августа стало известно, что тюменец убил своего знакомого сбросив с балкона. Всё произошло на улице Мелникайте. В суде установлено, что днем 1 мая 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры взял мужчину за туловище и перекинул через окно балкона. Обвиняемый получил 10 лет лишения свободы.