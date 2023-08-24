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Updated Сегодня, 10:08

В Ишиме автомобилист, сдавая назад, сбил пешеходов.

«Крови много»: в Ишиме автомобиль задним ходом наехал на женщину с ребенком

24 августа 2023, 10:06
В Ишиме автомобилист, сдавая назад, сбил пешеходов.

В Ишиме автомобиль задним ходом наехал на женщину с ребенком

В Ишиме рядом с учебным заведением произошло ДТП. Очевидцы сообщили, что в аварии пострадали мать и малолетний ребенок.
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Дети

В Ишиме около 15.00 23 августа произошло ДТП. Первая информация о случившемся появилась в TG-канале. Очевидцы сообщили, что в районе техникума автомобилист сбил женщину с ребенком.

— Вчера переехали девушку с ребенком возле «технаря». Что происходит, на дорогах города? Прошу выложить Анонимно, — рассказали подписчики TG.

Другой аноним рассказал, что после столкновения с автомобилем, пешеходы получили серьезные травмы. Их увезли на скорой. По словам автора поста, территория рядом с учебным заведением была в крови

— На стоянке сбили девушку с ребенком. передним правым колесом переехал обоих, женщину и мальчика. У девушки сильные травмы, крови много. На момент приезда скорой оба были живы. Сбили на стоянке технаря, каким образом это произошло я не знаю, увидели только когда скорая приехала. Аноним, — сообщили пользователи соцсетей.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области нашему изданию подтвердили факт случившейся аварии. Водитель УАЗ Патриота наехал на пешеходов, когда сдавал назад.

— Факт аварии был, но в ДТП не пострадали люди. Вчера около 3-х дня УАЗ Патриот при движении задним ходом на ВТО стоянке в г. Ишиме, на ул. К. Маркса, 15 наехал на пешеходов, 38-летнюю маму с 4-летним сыном, — рассказали в ведомстве.
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В департаменте здравоохранения изданию «Nashgorod.ru» сообщили, медицинская помощь была оказана пешеходам на месте. К счастью, обошлось без сильных увечий, о которых писали очевидцы.

— Бригада скорой помощи прибыла на место в 14:49. Двоих пациентов осмотрели на месте. Им оказали необходимую помощь и доставили в приемное отделение ОБ№4. В настоящее время пациенты отправлены на амбулаторное лечение, — рассказали нашему изданию в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что в Ишиме водитель общественного транспорта сбил ребенка на велосипеде. 9-летний мальчик угодил под колеса автобуса. Мальчик получил травму. К счастью, на момент столкновения, автобус был пуст.

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#Общество#Происшествия#Дети#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Авария#Ишим#Безопасность на дорогах#Ишимский район#Анастасия Ильина
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