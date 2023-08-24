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Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели

Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели

24 августа 2023, 03:52
Фото: 1MI
В Тюменских колониях дефицит надзирателей. Срочно требуются сотрудники на данную должность в ИК № 13. Информация о наборе охранников размещена в сети ВКонтакте.
Сюжет
Тюмень

В объявлении указано, что от будущего сотрудника требуется образование не ниже среднего, отсутствие судимости. Отмечено, что предусмотрена льготная пенсия: стаж службы 1 год за 1,5 года. Размер заработной платы не указан.

Ранее о наборе сотрудников охраны объявляла ИК № 9. Работодатель обещал предоставление бесплатного жилья, право на получение госсертификата на покупку жилья при выслуге более 10 лет.

«Наш Город» писал, что управление Росгвардии по Тюменской области объявила о наборе сотрудников для службы в ЛНР и ДНР. В опубликованной вакансии указано, что военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Размер денежного довольствия — до 200 тысяч рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#УФСИН#Исправительная колония#Исправительные учреждения
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