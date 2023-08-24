Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
В объявлении указано, что от будущего сотрудника требуется образование не ниже среднего, отсутствие судимости. Отмечено, что предусмотрена льготная пенсия: стаж службы 1 год за 1,5 года. Размер заработной платы не указан.
Ранее о наборе сотрудников охраны объявляла ИК № 9. Работодатель обещал предоставление бесплатного жилья, право на получение госсертификата на покупку жилья при выслуге более 10 лет.
«Наш Город» писал, что управление Росгвардии по Тюменской области объявила о наборе сотрудников для службы в ЛНР и ДНР. В опубликованной вакансии указано, что военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Размер денежного довольствия — до 200 тысяч рублей.