Колонии в Тюменской области срочно нужны надзиратели

«Наш Город» писал, что управление Росгвардии по Тюменской области объявила о наборе сотрудников для службы в ЛНР и ДНР. В опубликованной вакансии указано, что военнослужащим полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. Размер денежного довольствия — до 200 тысяч рублей.