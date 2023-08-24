Итоги дня Тюмени: бесплатный концерт, не хватает врачей, закрывают ресторан

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
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Ещё один бесплатный концерт пройдёт в областной столице. 8 сентября в Тюмень приезжает лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.
С ним будет петь группа «Джанго», мероприятие пройдёт на площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля «Русское лето». Стоит отметить, что музыкант 2 сентября посетит Новый Уренгой для празднования дня города.
Учебное заведение из Тюмени вошло в число лучших. Всего в рейтинг RAEX из 200 школ попали учреждения из 38 регионов страны. Первые три места рейтинга занимают Специализированный учебно-научный центр-школа им. А. Н. Колмогорова (Москва), Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область) и Лицей «Вторая школа» (Москва).
Стоит отметить, что в Тюмени в новом учебном году будут открыты три новых школы: в микрорайоне Тура, Плеханово и Ямальский-2. Новые учебные заведения смогут принять более четырёх тысяч ребят.
Сейчас врачи — одна из самых востребованных профессий, она входит в ТОП-8 самых востребованных в областной столице. Местным больницам нужны анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, неврологи и ряд узких специальностей.
В Тюменской области на начало августа в больницах и лечебных учреждениях работает больше 20 тысяч специалистов. Доля вакантных мест около 2%, подтвердили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области (это примерно 400 врачей).
Владельцы ресторана сообщили о своем решении закрыть заведение, несмотря на его популярность и длительную историю. Заведению больше 20 лет.
Тюменские рестораторы приняли решение закрыть одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Глава ресторанного холдинга «Максим» и непосредственный владелец заведения Лариса Невидайло заявила о своем решении в соцсетях. «Посейдон» — одно из первых заведений общественного питания, которое специализировалась на морской кухне.
Невидайло сообщила, что этот вопрос она обсуждала с командой, гостями и близкими людьми. Ресторану дадут второй шанс — обновленное заведение откроется в центре города (в здании гостиницы «Спасская») в ноябре текущего года.