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Published Сегодня, 18:54

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Итоги дня Тюмени: бесплатный концерт, не хватает врачей, закрывают ресторан

Итоги дня Тюмени: бесплатный концерт, не хватает врачей, закрывают ресторан

24 августа 2023, 18:54
Фото: 1MI
Дайджест событий 24 августа в Тюменской области.
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Итоги

В Тюмени выступят лидер «Смысловых галлюцинаций» и группа «Джанго»

Ещё один бесплатный концерт пройдёт в областной столице. 8 сентября в Тюмень приезжает лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

С ним будет петь группа «Джанго», мероприятие пройдёт на площади 400-летия Тюмени в рамках фестиваля «Русское лето». Стоит отметить, что музыкант 2 сентября посетит Новый Уренгой для празднования дня города.

Тюменская Физико-математическая школа попала в ТОП-10 лучших по России

Учебное заведение из Тюмени вошло в число лучших. Всего в рейтинг RAEX из 200 школ попали учреждения из 38 регионов страны. Первые три места рейтинга занимают Специализированный учебно-научный центр-школа им. А. Н. Колмогорова (Москва), Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область) и Лицей «Вторая школа» (Москва).

Стоит отметить, что в Тюмени в новом учебном году будут открыты три новых школы: в микрорайоне Тура, Плеханово и Ямальский-2. Новые учебные заведения смогут принять более четырёх тысяч ребят.

В тюменских поликлиниках не хватает гинекологов, педиатров, терапевтов

Сейчас врачи — одна из самых востребованных профессий, она входит в ТОП-8 самых востребованных в областной столице. Местным больницам нужны анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, терапевты, неврологи и ряд узких специальностей.

В Тюменской области на начало августа в больницах и лечебных учреждениях работает больше 20 тысяч специалистов. Доля вакантных мест около 2%, подтвердили «Нашему городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области (это примерно 400 врачей).

В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан

Владельцы ресторана сообщили о своем решении закрыть заведение, несмотря на его популярность и длительную историю. Заведению больше 20 лет.

Тюменские рестораторы приняли решение закрыть одно из популярных мест морской кухни — ресторан «Посейдон». Глава ресторанного холдинга «Максим» и непосредственный владелец заведения Лариса Невидайло заявила о своем решении в соцсетях. «Посейдон» — одно из первых заведений общественного питания, которое специализировалась на морской кухне.

Невидайло сообщила, что этот вопрос она обсуждала с командой, гостями и близкими людьми. Ресторану дадут второй шанс — обновленное заведение откроется в центре города (в здании гостиницы «Спасская») в ноябре текущего года.

В Тюмени закрывается известный «максимовский» ресторан
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Итоги
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