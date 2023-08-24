Итоги дня Тюмени: бесплатный концерт, не хватает врачей, закрывают ресторан

Учебное заведение из Тюмени вошло в число лучших. Всего в рейтинг RAEX из 200 школ попали учреждения из 38 регионов страны. Первые три места рейтинга занимают Специализированный учебно-научный центр-школа им. А. Н. Колмогорова (Москва), Физтех-лицей им. П. Л. Капицы (Московская область) и Лицей «Вторая школа» (Москва).