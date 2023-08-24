Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Югре

Константин Клименко уже договорился о встрече с губернатором округа Натальей Комаровой. Несмотря на то, что она была приглашена на Российско-Африканский женский форум для обсуждения данной темы в июле, все же визит не состоялся из-за занятости губернатора. В связи с этим, Клименко отправил ей письмо с предложением обсудить идею.