Деревню для мигрантов из Африки планируют построить в Югре

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Ректор Евразийского международного университета, Константин Клименко, инициировал проект по переселению африканских мигрантов. В рамках этого проекта предусматривается создание специальных деревень на территории РФ, где примерно 3000 жителей Африки смогут найти новое место жительства. Первое поселение уже начали строить в Тверской области, а ХМАО рассматривается как одна из возможных территорий для строительства такой деревни. Подробнее о своей задумке поделился с NEFT автор проекта Константин Клименко.
4 августа 2023 г. возле деревни Поречье Бологовского района в Тверской области состоялась церемония закладки первого камня под строительство Афродеревни. По сообщениям местных СМИ, этот проект поддержал президент России Владимир Путин.
Главная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить возможность коренным жителям Африки и африканерам (бурами) обжиться в России, заниматься сельским хозяйством и способствовать развитию бизнеса. Предполагается создание 30 деревень и заселение их фермерами-африканерами в течение пяти лет.
«Среди буров много смешанных браков, есть люди и с белой, и с темной кожей. Жесткое условие нашей программы — дружба народов и добрососедство, никакого разделения по цвету кожи и так далее», — рассказал Клименко.
На данный момент проект на стадии запуска. В последствии идею возможно будет реализовать на всей территории России, где власти смогут адаптировать поселения под условия новых жителей с учетом своего региона.
«В ХМАО планируем предложить организовать так называемый „Дом Африки“. Это площадка для постоянных коммуникаций по российско-африканскому сотрудничеству, где будут встречаться представители власти и бизнеса, обсуждать различные проекты, принимать делегации и все в таком духе. Плюс в Югре могут обучаться студенты из Африки, жить там. Возможно, коммуницировать местные бизнесмены, которые готовы реализовывать свое дело на территории ЮАР, где для них множество возможностей. И в этом доме они бы могли получать консультации», — сообщил глава Евразийского международного университета.
Согласно словам Константина Клименко, возможно построение деревни для темнокожих фермеров, если будут учтены определенные условия. Основной проблемой в данный момент является суровый климат, которому южные жители могут быть не готовы. Однако опыт переселения жителей Кавказа в Югру дает надежду на успешное осуществление подобного проекта с африканцами.
Константин Клименко уже договорился о встрече с губернатором округа Натальей Комаровой. Несмотря на то, что она была приглашена на Российско-Африканский женский форум для обсуждения данной темы в июле, все же визит не состоялся из-за занятости губернатора. В связи с этим, Клименко отправил ей письмо с предложением обсудить идею.
С точки зрения Клименко, создание африканского населенного пункта в округе является возможностью установить отношения с правительствами африканских стран. Кроме того, африканские фермеры смогут внести вклад в развитие сельского хозяйства.
«Много ли в регионе людей, готовых работать в деревнях? А эти люди будут заниматься здесь сельским хозяйством, предпринимательством, привлекать инвестиции и развивать бизнес. К тому же, это серьезный генный вклад для населения — совместные семьи, браки, позитивная повестка для округа. Никто про эту деревеньку в Тверской области не знал, а теперь про нее пишут и в федеральных, и в международных СМИ. Такая популяризация территорий может ждать и Югру, если власти заходят в этом поучаствовать», — подытожил Клименко.