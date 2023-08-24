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Буцаев рассказал о реализации 9 тысяч тонн вторсырья через платформу РЭО

Буцаев рассказал о реализации 9 тысяч тонн вторсырья через платформу РЭО

24 августа 2023, 19:53
Фото: piqsels.com
С начала текущего месяца электронная торговая площадка Российского экологического оператора (РЭО) активно проводит онлайн-сделки по купле-продаже вторичных ресурсов. Стекло, полимеры и макулатура стали наиболее востребованными позициями на платформе.

Наибольший объем сделок совершили производители товаров и импортеры — более 34% от общего числа. За ними следуют утилизаторы (30%) и заготовители (17,41%). С конца июля текущего года все они успешно осуществили продажи тысяч тонн вторсырья, включая 1815 тонн стекла, 1378 тонн полимеров и 1352 тонны макулатуры.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что платформа предлагает целый ряд ценных вторичных ресурсов, включая металлы, стекло, макулатуру и другие. Это позволяет поддерживать развитие экономики замкнутого цикла в России в соответствии с основными тенденциями в области обращения с отходами, передает gorod55.ru.

Платформа электронных торгов начала функционировать в сентябре 2022 года и предоставляет возможности для проведения сделок с вторичными ресурсами и сырьем. На ней можно покупать, продавать, заключать сделки на переработку и размещать заказы на лоты по РОП.

Заур Абдурахимов, руководитель проекта ЭТП, отметил, что из 100% всего представленного вторсырья 32% составляют полимеры, 20% приходится на макулатуру, доли остальных видов — до 10%. Регулярное обновление статистики и анализ текущей ситуации позволяют платформе расширять свой функционал и предлагать пользователю необходимые опции.

Напомним, что ключевой задачей РЭО является создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами в России. Основная цель до 2030 года — достичь стопроцентной сортировки ТКО и уменьшить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны. Это способствует развитию экономики замкнутого цикла.

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