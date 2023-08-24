11,6 тыс. маломобильных пассажиров получили помощь на вокзалах Горьковской ж/д

Напомним: заявки на оказание ситуационной помощи на железнодорожных вокзалах можно разместить в Центре содействия мобильности по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявки принимают за трое суток до предполагаемой поездки, но не позднее чем за 24 часа до момента предоставления услуги.