Завры вернулись: тюменцам предлагают собрать новую коллекцию

Всего в коллекции 6 динсов разных цветов и 20 Завров. Среди них — один фирменный от «Пятерочки», два от партнеров — X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий — в форме лапки — светящейся в темноте! В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код. Если зарегистрировать его на сайте zavry2.5ka.ru, то можно принять участие в розыгрыше ценных призов: подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.