Завры вернулись: тюменцам предлагают собрать новую коллекцию

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Об акции «Завры» знают не только дети, но и их родители. В 2022 году коллекционные игрушки–присоски в виде разных динозавров приобрели большую популярность — более 6 миллионов человек стали активными участниками этой увлекательной программы лояльности. Сейчас же «Пятерочка» вновь выпускает коллекцию Завров, но уже в новом прочтении.
Теперь каждый Завр — это миниатюрная игрушка с изображением динозавров, а Динс — красочная игрушка-аксессуар, на который можно крепить Завров. Любой сможет создать для себя индивидуальный образ и украсить свою одежду или школьную канцелярию. А еще можно обмениваться Заврами с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.
Всего в коллекции 6 динсов разных цветов и 20 Завров. Среди них — один фирменный от «Пятерочки», два от партнеров — X5 Клуба и бренда Whiskas, а также один редкий — в форме лапки — светящейся в темноте! В каждой упаковке с редкой лапкой находится специальный код. Если зарегистрировать его на сайте zavry2.5ka.ru, то можно принять участие в розыгрыше ценных призов: подарочных сертификатов в онлайн-магазины и денежного сертификата на сумму 350 тысяч рублей.
В мобильном приложении «Пятерочка» также появилась онлайн-игра «Завры 2», в которой можно выиграть реальные призы. Игра-раннер подразумевает 60 уровней различной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. Только настоящие профи смогут пройти их все! Игрок пользователя в виде динозавра должен бежать вперед и преодолевать препятствия, собирая по пути монеты и различные бонусы. За прохождение уровней предусмотрены призы от «Пятерочки» и партнеров.
За каждые 10 пройденных уровней можно получить 1 дополнительный билет для участия в розыгрыше суперпризов: смартфонов, наушников, умных колонок и других подарков. Чем больше билетов, тем выше шансы на победу! Актуальный статус своего участия в розыгрыше можно проверить в разделе «Билеты» на главном экране игры.
Для того, чтобы принять участие в новой акции, необходимо совершить покупку от 600 рублей в магазине торговой сети или с помощью сервиса «Пятерочка Доставка». После этого каждый гость получит в подарок набор из одного Завра и одного динса в индивидуальной упаковке. Также пользователи онлайн-игры смогут пополнить свою виртуальную коллекцию, открыв один из 23 коллекционных Завров, совершая покупку с картой «Х5 Клуба».
В новой коллекции представлены 6 динсов разных цветов: зеленый, желтый, синий, оранжевый, красный и фиолетовый. Среди Завров можно встретить Трицератопса, Паразауролофа, Тираннозавра и многих других.
Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнеры акции, ведь за них выдается дополнительный подарок. Также Завра с динсом можно купить отдельно за 60 рублей. Кроме того, в продаже доступны альбом для коллекционирования с настолкой для веселых игр с друзьями — 299 рублей, мешок для сменки — 349 рублей и четыре вида мягких игрушек-динозавров — 399 рублей.
Альбом для коллекционирования с настольной игрой включает в себя место для размещения 6 динсов и всех 20 Завров. Правила игры просты и подробно описаны внутри альбома. Игра рассчитана на компанию из 2-4 человек.
Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. Первый запуск «Завров» стал абсолютным лидером по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверены, что «Завры 2» также понравятся покупателям — и не только детям, но и их родителям, ведь такие акции дарят ребёнку новое хобби и помогают социализироваться и развивать творческое мышление, — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Надежда Сидорова.
Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте zavry2.5ka.ru.