Уже полтора года в Тюменской области работает Проектный офис по сопровождению инвесторов. Проект разработана в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению главы региона Александра Моора.

Фото: Информцентр правительства ТО Единая информационная площадка обеспечивает комплексное взаимодействие всех участников процесса: инвесторов;

отраслевых органов исполнительной власти;

ресурсоснабжающих организаций. «Системный поход позволяет оперативно решать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса в процессе реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. 65 проектам оказано содействие в реализации. Удалось решить 270 вопросов, 95 из них связаны с земельными участками, более 150 — с инженерными коммуникациями», — пояснил гендиректор Инвестиционного агентства ТО Николай Пуртов. Заседания проводятся каждый четверг в онлайн-формате. В настоящее время в инвестиционном портфеле Тюменской области действуют 543 проекта с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей. Планируется создать около 22 тысяч новых рабочих мест. Названы наиболее привлекательные секторы для российских инвесторов Узнать подробнее