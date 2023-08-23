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Posted 23 августа, 10:24

Published 23 августа, 10:24

Modified Сегодня, 00:40

Updated Сегодня, 00:40

В Тюменской области работает проектный офис по сопровождению инвесторов

В Тюменской области работает проектный офис по сопровождению инвесторов

23 августа 2023, 10:24
Фото: nashgorod.ru
Уже полтора года в Тюменской области работает Проектный офис по сопровождению инвесторов. Проект разработана в рамках деятельности Совета по улучшению инвестклимата по поручению главы региона Александра Моора.
Фото: Информцентр правительства ТО

Единая информационная площадка обеспечивает комплексное взаимодействие всех участников процесса:

  • инвесторов;
  • отраслевых органов исполнительной власти;
  • ресурсоснабжающих организаций.
«Системный поход позволяет оперативно решать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса в процессе реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. 65 проектам оказано содействие в реализации. Удалось решить 270 вопросов, 95 из них связаны с земельными участками, более 150 — с инженерными коммуникациями», — пояснил гендиректор Инвестиционного агентства ТО Николай Пуртов.

Заседания проводятся каждый четверг в онлайн-формате.

В настоящее время в инвестиционном портфеле Тюменской области действуют 543 проекта с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей. Планируется создать около 22 тысяч новых рабочих мест.

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