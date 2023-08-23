В Тюменской области работает проектный офис по сопровождению инвесторов

Posted 23 августа, 10:24
Published 23 августа, 10:24
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Updated Сегодня, 00:40
Единая информационная площадка обеспечивает комплексное взаимодействие всех участников процесса:
«Системный поход позволяет оперативно решать вопросы, которые возникают у представителей бизнеса в процессе реализации инвестиционных проектов на территории Тюменской области. 65 проектам оказано содействие в реализации. Удалось решить 270 вопросов, 95 из них связаны с земельными участками, более 150 — с инженерными коммуникациями», — пояснил гендиректор Инвестиционного агентства ТО Николай Пуртов.
Заседания проводятся каждый четверг в онлайн-формате.
В настоящее время в инвестиционном портфеле Тюменской области действуют 543 проекта с общим объемом инвестиций более 2 трлн рублей. Планируется создать около 22 тысяч новых рабочих мест.