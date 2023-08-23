В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Очевидно, одним из погибших бойцов был тюменец Андрей Локоткин. Он воевал с 25 ноября 2022 года. Его похоронили 23 августа в Тюмени.
Еще одним членом экипажа был житель ямальского Ноябрьска Андрей Новосёлов.
«При выполнении воинского долга в зоне СВО 17 августа 2023 года погиб житель Ноябрьска, Новосёлов Андрей Александрович», — говорится в паблике «Происшествия Ноябрьск».
Как рассказала «Нашему городу» жена погибшего бойца Лариса Ерофеева, он был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Но при этом мужчина сам стремился на СВО.
Она также рассказала об обстоятельствах гибели её мужа.
«Насколько я знаю, грузовик „Урал“, на котором он с сослуживцами возвращались с боевого задания, подорвался на мине. В тот день погиб не только Андрей. Погиб ещё один парень, его звали Сергей, позывной „Рысь“. Он тоже из Ноябрьска», — рассказала Лариса Ерофеева.
Произошла трагедия на Запорожском направлении. Андрей Новоселов родился и вырос в Костромской области, а затем переехал в Ноябрьск. Семья бойцы обитает в Тюмени.
Именно этим и объясняется выбор места, где боец будет похоронен. Церемония прощания пройдёт 24 августа.