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Бойцы подорвались в грузовом автомобиле "Урал"

В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО

23 августа 2023, 11:20
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
Бойцы подорвались в грузовом автомобиле "Урал"
в зоне СВО подорвался на мине грузовик, в котором ехали с боевого задания двое жителей Ноябрьска (ЯНАО), а также Тюмени и Перми. Об этом «Нашему городу» рассказала жена одного из погибших бойцов.
Сюжет
Тюмень

Очевидно, одним из погибших бойцов был тюменец Андрей Локоткин. Он воевал с 25 ноября 2022 года. Его похоронили 23 августа в Тюмени.

Еще одним членом экипажа был житель ямальского Ноябрьска Андрей Новосёлов.

«При выполнении воинского долга в зоне СВО 17 августа 2023 года погиб житель Ноябрьска, Новосёлов Андрей Александрович», — говорится в паблике «Происшествия Ноябрьск».
Фото: Происшествия Ноябрьск/Вконтакте

Как рассказала «Нашему городу» жена погибшего бойца Лариса Ерофеева, он был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Но при этом мужчина сам стремился на СВО.

Она также рассказала об обстоятельствах гибели её мужа.

«Насколько я знаю, грузовик „Урал“, на котором он с сослуживцами возвращались с боевого задания, подорвался на мине. В тот день погиб не только Андрей. Погиб ещё один парень, его звали Сергей, позывной „Рысь“. Он тоже из Ноябрьска», — рассказала Лариса Ерофеева.

Произошла трагедия на Запорожском направлении. Андрей Новоселов родился и вырос в Костромской области, а затем переехал в Ноябрьск. Семья бойцы обитает в Тюмени.

Именно этим и объясняется выбор места, где боец будет похоронен. Церемония прощания пройдёт 24 августа.

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#Происшествия#Тюмень#Погибшие#Военные#Мобилизация#ЯНАО#Ольга Оздамар#Участники СВО#Спецоперация на Украине
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