В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО

в зоне СВО подорвался на мине грузовик, в котором ехали с боевого задания двое жителей Ноябрьска (ЯНАО), а также Тюмени и Перми. Об этом «Нашему городу» рассказала жена одного из погибших бойцов.

Сюжет Тюмень