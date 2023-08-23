В Тюмени на Маяке закрыли лицей для первоклассников

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Тюменцы отмечают, что «много детишек ходили в эту школу». В основном там обучались ребята с 1 по 3 класс.
«Учителя сейчас перевозят вещи и учебники в основное здание», — сообщил один из учителей лицей №34 «Нашему городу».
На время детей с 1 по 2 класс будут возить на занятия в школу №30. Остальные ученики лицея будут обучаться в здании на улице Новоселов, 10.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школу в микрорайоне Ямальский-2. Она начнёт работу с 1 сентября строительство школы заняло 2 года. Всего на проект было потрачено 1,4 миллиарда рублей, из которых в 2022 году было выделено 700 миллионов рублей.