nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В Тюмени на Маяке закрыли лицей для первоклассников

В Тюмени на Маяке закрыли лицей для первоклассников

23 августа 2023, 13:18
Фото: Фото с группы лицея 34 в ВК
В областной столице на улице Новосёлов (Маяк) закрыли маленькую школу лицея №34. Это здание дополняло учебное заведение, раньше там был детский сад.

Тюменцы отмечают, что «много детишек ходили в эту школу». В основном там обучались ребята с 1 по 3 класс.

«Учителя сейчас перевозят вещи и учебники в основное здание», — сообщил один из учителей лицей №34 «Нашему городу».

На время детей с 1 по 2 класс будут возить на занятия в школу №30. Остальные ученики лицея будут обучаться в здании на улице Новоселов, 10.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школу в микрорайоне Ямальский-2. Она начнёт работу с 1 сентября строительство школы заняло 2 года. Всего на проект было потрачено 1,4 миллиарда рублей, из которых в 2022 году было выделено 700 миллионов рублей.

Читайте также:
Тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школуТюменский психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе
#Общество#Александр Мязин#Школа#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Сегодня, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Сегодня, 09:02
В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО
Сегодня, 11:20