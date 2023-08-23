В Тюмени на Маяке закрыли лицей для первоклассников

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школу в микрорайоне Ямальский-2. Она начнёт работу с 1 сентября строительство школы заняло 2 года. Всего на проект было потрачено 1,4 миллиарда рублей, из которых в 2022 году было выделено 700 миллионов рублей.