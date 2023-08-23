nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Премьер»

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Премьер»

23 августа 2023, 07:43
Фото: 2 ГИС
В Тюмени сегодня эвакуировали торгово-развлекательный центр «Премьер». По словам очевидцев, по громкоговорителю сообщили о пожарной тревоге. На улицу вывели всех посетителей и сотрудников ТРЦ.
Сюжет
Тюмень
Фото: nashgorod.ru

Спустя короткий промежуток времени ТРЦ возобновил свою работу. «Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

В Тюмени эвакуировали три корпуса поликлиники №5
Узнать подробнее

Отметим, в Тюмени за последние две недели уже несколько раз эвакуировали торговые центры, медучреждения, МФЦ. 17 августа в областной столице из-за сработавшей пожарной сигнализации был эвакуирован ТЦ «Магеллан». В этот же день эвакуация прошла в филиале городской поликлиники № 5 на Московском тракте.

Читайте также:
Второй раз за неделю: в Тюмени эвакуировали поликлинику №5В Тюмени эвакуировали крупный торговый центр. ВидеоВ Тюмени эвакуировали ТРЦ «Матрешка»
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#ТРЦ Премьер
Подпишитесь
В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики
Сегодня, 03:59
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Уже не лучший город Земли? Условия жизни в Тюмени оказались хуже, чем в Нигерии
Вчера, 08:14
От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб
Сегодня, 05:42