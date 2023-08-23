В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Премьер»

Отметим, в Тюмени за последние две недели уже несколько раз эвакуировали торговые центры, медучреждения, МФЦ. 17 августа в областной столице из-за сработавшей пожарной сигнализации был эвакуирован ТЦ «Магеллан». В этот же день эвакуация прошла в филиале городской поликлиники № 5 на Московском тракте.