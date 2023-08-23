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Published Сегодня, 17:53

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Updated Сегодня, 17:59

В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

23 августа 2023, 17:53
Фото: Kremlin_Russian
Частный самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился Тверской области, рядом с населенным пунктом Куженкино. На борту воздушного судна находились 10 человек, в том числе трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.
Сюжет
Тюмень

Известно, что разбившийся самолет принадлежал Евгению Пригожину. По данным Росавиации, в списках пассажиров на борту значились Евгений Пригожин и командир «Группы Вагнера» Дмитрий Уткин. Однако пока официальных подтверждений этому нет.

Видео: BRIEF

По информации РИА «Новости», на месте ЧП обнаружены тела восьми погибших.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших. Пресс-служба губернатора Тверской области сообщает, что упавший самолет был гражданским.

По данным тг-канала Mash, одна из версий крушения самолёта — теракт на борту.

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Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года Евгений Пригожин прилетал в Тюменскую область для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что контракт с ЧВК тогда заключили несколько сотен тюменских осужденных. В 10-х числах ноября они отправились в зону специальной военной операции.

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