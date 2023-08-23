В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года Евгений Пригожин прилетал в Тюменскую область для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что контракт с ЧВК тогда заключили несколько сотен тюменских осужденных. В 10-х числах ноября они отправились в зону специальной военной операции.