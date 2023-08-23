В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Известно, что разбившийся самолет принадлежал Евгению Пригожину. По данным Росавиации, в списках пассажиров на борту значились Евгений Пригожин и командир «Группы Вагнера» Дмитрий Уткин. Однако пока официальных подтверждений этому нет.
По информации РИА «Новости», на месте ЧП обнаружены тела восьми погибших.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением самолета. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они устанавливают детали инцидента, а также уточняют количество погибших. Пресс-служба губернатора Тверской области сообщает, что упавший самолет был гражданским.
По данным тг-канала Mash, одна из версий крушения самолёта — теракт на борту.
Ранее «Наш Город» писал, что в ноябре 2022 года Евгений Пригожин прилетал в Тюменскую область для вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер». Сообщалось, что контракт с ЧВК тогда заключили несколько сотен тюменских осужденных. В 10-х числах ноября они отправились в зону специальной военной операции.