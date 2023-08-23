В список людей, причастных к терроризму, попали 4 тюменца

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Сразу четыре жителя Тюменской области попали в список людей, причастных к терроризму.
Отмечается, что двое из этого списка — жители областной столицы. Девушка, попавшая в список, проживает в деревне Тураево, четвертым оказался житель Исетского района. В ведомстве не уточняется, в чем именно уличили тюменцев.
— Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района, — сообщается на сайте Росфинмониторинга.
Игнатов Владимир и Коростиль Василий — тюменцы, попавшие в этот список.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух террористов. Одного из них обезвредили оперативники, когда тот пытался взорвать ТЭК.