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Сразу 4 тюменца попали в список лиц, причастных к терроризму.

В список людей, причастных к терроризму, попали 4 тюменца

23 августа 2023, 02:40
Фото: 1MI
Сразу 4 тюменца попали в список лиц, причастных к терроризму.
Сразу 4 жителя Тюменской области попали в список лиц, причастных к терроризму. Двое из них — жители областной столицы, еще двое — проживают в регионе.
Сюжет
Тюмень

Сразу четыре жителя Тюменской области попали в список людей, причастных к терроризму.

Отмечается, что двое из этого списка — жители областной столицы. Девушка, попавшая в список, проживает в деревне Тураево, четвертым оказался житель Исетского района. В ведомстве не уточняется, в чем именно уличили тюменцев.

— Внесены в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму: Абдулина Эльвира, проживающая в деревне Тураево; Албагачиев Адам, проживающий в селе Архангельском Исетского района, — сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Игнатов Владимир и Коростиль Василий — тюменцы, попавшие в этот список.

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух террористов. Одного из них обезвредили оперативники, когда тот пытался взорвать ТЭК.

#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Тюменцы#Терроризм#Анастасия Ильина
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