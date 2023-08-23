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В крупных гостиницах Тюмени нет мест из-за наплыва участников форума TNF

В крупных гостиницах Тюмени нет мест из-за наплыва участников форума TNF

23 августа 2023, 10:59
Фото: 1MI
Областная столица не готова принять всех участников форума TNF. Он пройдёт в Тюмени с 18 по 20 сентября.

В самых крупных гостиницах региона — Mercure, «Спасской», «Ремезове» просто нет номеров. В элитном отеле Hilton цена за ночь в стандартном номере составит до 23 тысяч рублей.

«У нас сейчас нет свободных номеров. Ближайшие по времени можно заказать с 22 сентября», — сообщил «Нашему городу» администратор гостиницы Mercure в Тюмени.

Ещё есть номера в гостинице «Восток», он стоит от 4 800 рублей за сутки для двух человек. Хороших номеров с оценкой 4 и 5 звезд практически нет. Между тем в Telegram-канале «Крыша ТурДома» сообщается, что большинство подобных номеров зарезервировала компания «Промо Трэвел», официальный партнер форума. При этом помимо приоритетного размещения для участников есть и другие бонусы.

«До 16 сентября ещё есть свободные места, потом только после 23 числа», — сообщили «Нашему городу» в небольшой тюменской гостинице в центре города.
Фото: Скрин портала "Отзовик"

В начале августа «Наш город» сообщал, что билеты на Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) стоят огромных денег. Формат участия Delegate обойдётся бизнесменам в 269 тысяч рублей, а за Business придётся заплатить уже 649 тысяч. Основное условие для участников — перечислить деньги и зарегистрироваться до 20 августа. На выставку Expo TNF тоже можно прийти бесплатно. Официально TNF-2023 пройдёт с 19 по 21 сентября на Республики, 142. Стоит отметить, что в 2022 году участники мероприятия отмечали, что в мире выстраиваются две основные тенденции. Главная из них — изменение климата и замена традиционным источникам энергии.

Опыт Тюмени в организации форума TNF оценили на федеральном уровне
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Нефтегазовый форум#Форум
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