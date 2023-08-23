В крупных гостиницах Тюмени нет мест из-за наплыва участников форума TNF

В начале августа «Наш город» сообщал, что билеты на Тюменский нефтегазовый форум (TNF-2023) стоят огромных денег. Формат участия Delegate обойдётся бизнесменам в 269 тысяч рублей, а за Business придётся заплатить уже 649 тысяч. Основное условие для участников — перечислить деньги и зарегистрироваться до 20 августа. На выставку Expo TNF тоже можно прийти бесплатно. Официально TNF-2023 пройдёт с 19 по 21 сентября на Республики, 142. Стоит отметить, что в 2022 году участники мероприятия отмечали, что в мире выстраиваются две основные тенденции. Главная из них — изменение климата и замена традиционным источникам энергии.