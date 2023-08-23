Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
По данным тг-канала «Наше ЛукоМоорьЕ», украшение города находится в компетенции заместителя главы администрации Тюмени Владимира Кильтау.
«Готовят отделение Тюменской области от России? Или речь идёт о создании Немецкой республики?» — задались вопросом тюменцы.
Данная ситуация не прошла незамеченной у вражеских тг-каналов.
«Неплохо, молодцы. Украсили АНТИВОЕННО!», — отметили в одном из них.
Изменено в 9:45:
В администрации Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что данные флаги установлены в областной столице с Дня города, то есть с 20 июля.
Согласно уставу города Тюмени, флаг областной столицы представляет из себя прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3, состоящее из трех горизонтальных полос синего, белого и синего цветов. На центре половины верхней синей полосы, у древка, фигура из герба города Тюмень — судно желтого цвета с мачтой без парусов, рулем и двумя флюгерами.
Ранее «Наш Город» писал, что в Томской области, сегодняшней вотчине экс-главы администрации Тобольска Владимира Мазура, на здание областной администрации повесили триколор Сербии. Флаг случайно перевернули работники, размещающие его. Тогда еще врио губернатора Томской области Мазур исправил допущенную ошибку оперативно.
*Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“ террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.
**Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, Польша). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации.