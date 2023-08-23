В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики

Согласно уставу города Тюмени, флаг областной столицы представляет из себя прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3, состоящее из трех горизонтальных полос синего, белого и синего цветов. На центре половины верхней синей полосы, у древка, фигура из герба города Тюмень — судно желтого цвета с мачтой без парусов, рулем и двумя флюгерами.