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В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики

В День Государственного флага Тюмень украсили цветами экстремистской символики

23 августа 2023, 03:59
Фото: Наше ЛукоМоорьЕ
Бело-сине-белые флаги установили в центре областной столицы. Данное сочетание цветов используют на своих флагах украинская экстремистская организация «Легион „Свобода России“* и организация „Съезд народных депутатов“**.
Сюжет
Тюмень

По данным тг-канала «Наше ЛукоМоорьЕ», украшение города находится в компетенции заместителя главы администрации Тюмени Владимира Кильтау.

«Готовят отделение Тюменской области от России? Или речь идёт о создании Немецкой республики?» — задались вопросом тюменцы.

Данная ситуация не прошла незамеченной у вражеских тг-каналов.

«Неплохо, молодцы. Украсили АНТИВОЕННО!», — отметили в одном из них.

Изменено в 9:45:

В администрации Тюмени «Нашему Городу» пояснили, что данные флаги установлены в областной столице с Дня города, то есть с 20 июля.

Согласно уставу города Тюмени, флаг областной столицы представляет из себя прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 2:3, состоящее из трех горизонтальных полос синего, белого и синего цветов. На центре половины верхней синей полосы, у древка, фигура из герба города Тюмень — судно желтого цвета с мачтой без парусов, рулем и двумя флюгерами.

Фото: Администрация Тюмени

Ранее «Наш Город» писал, что в Томской области, сегодняшней вотчине экс-главы администрации Тобольска Владимира Мазура, на здание областной администрации повесили триколор Сербии. Флаг случайно перевернули работники, размещающие его. Тогда еще врио губернатора Томской области Мазур исправил допущенную ошибку оперативно.

*Верховный суд России признал украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“ террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории.

**Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность неправительственной организации (НПО) «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, Польша). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации.

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