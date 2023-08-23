В 4 микрорайонах Тюмени появится быстрый интернет

В Чикче и Мальково 4G появился впервые. А в других локациях Тюмени расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов мобильной связи и интернета. Инженеры учли особенности планировки всех жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был бесперебойным как на нижних, так и на верхних этажах зданий. В результате в населенных пунктах, где были проведены работы, средняя скорость мобильного интернета увеличилась и на сегодняшний день превышает 60 Мбит в секунду, а максимальные значения достигают 95-112 Мбит в секунду. Такие значения скорости передачи данных сопоставимы с параметрами проводного интернета.