В 4 микрорайонах Тюмени появится быстрый интернет

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Улучшенное качество голосовой связи и мобильного интернета получили тюменцы в микрорайоне Тюменский-2, в периметре жилых комплексов «Английский квартал», «Адмирал» и «Смородина»; квартала «Республика» и ЖК «Симпл»; ЖК «Шоколад» и «Боровский» в одноименном поселке, а также на территориях малоэтажной застройки — в Мальково, Чикче, садовых обществах «Липовый остров» и «Поле чудес».
Новые базовые станции МегаФона работают сразу в двух диапазонах LTE. Это позволяет одновременно обеспечить широкую зону покрытия и высокую скорость передачи данных.
В Чикче и Мальково 4G появился впервые. А в других локациях Тюмени расширение инфраструктуры помогло снять часть нагрузки с уже существующих объектов мобильной связи и интернета. Инженеры учли особенности планировки всех жилых комплексов и выверили направление сигнала, чтобы он был бесперебойным как на нижних, так и на верхних этажах зданий. В результате в населенных пунктах, где были проведены работы, средняя скорость мобильного интернета увеличилась и на сегодняшний день превышает 60 Мбит в секунду, а максимальные значения достигают 95-112 Мбит в секунду. Такие значения скорости передачи данных сопоставимы с параметрами проводного интернета.
Растущий трафик звонков и мобильного интернета подтверждает востребованность качественной связи среди тюменцев. Только за первую половину августа абоненты новых базовых станций оператора прокачали 52 ТБ данных.
Более четверти этого трафика приходится на инфраструктуру в квартале «Республика» и ЖК «Симпл», вторым по активности стал район «Английского квартала» и «Адмирала». На третьей позиции — трафик «Липового острова» и «Поля чудес», сообщают аналитики МегаФона.
Тюмень активно застраивается, новые жилые комплексы растут и вблизи областной столицы. Потребности в интернет-контенте и голосовой связи у тюменских семей постоянно увеличиваются, как и число одновременно используемых в доме цифровых устройств. Наши инженеры оперативно отслеживают нагрузку на объектах связи, расширяют и усиливают телеком-инфраструктуру в городе и регионе. Только с начала года мы построили и модернизировали более 70 объектов связи в Тюмени и Тюменском районе, — отметил технический руководитель МегаФона в Тюменской области Иосиф Цигрошвили.