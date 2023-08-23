Тюменцы массово отказываются от услуг каршеринга из-за несуществующих штрафов

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Тюменцы пожаловались на компанию по краткосрочной аренде автомобилей Cars7. В приложении «2 ГИС» горожане сообщают, что после того, как они возвращают машины, им звонят из компании с угрозами и возмущениями. Представители каршеринга требуют оплатить несуществующие штрафы.
Жителям города звонят с незнакомых номеров, представляются юристами каршеринга и требуют большие деньги за испорченные авто.
— В один прекрасный день мне на телефон позвонил незнакомый номер. Звонивший представился юристом компании «Cars7». И он поведал мне, что, оказывается, я поцарапала их машину и теперь должна им 60 тысяч рублей. Машину, разумеется, я не повреждала, — негодует автоледи.
Девушка также написала, что пользовалась прокатом машины дважды за сутки. А значит, следуя логике представителя компании, тюменка поцарапала машину, вернула ее. И затем вновь села за руль, при этом за якобы существующие царапины ей не предъявили претензий.
— На осмотр машины меня не вызывали, экспертизу не делали, актов приема автомобиля и акта ремонта не было. То есть, повреждения были, они никому о них не сказали, машину отремонтировали, а теперь я должна им денег, — удивилась девушка.
В приложении рейтинг тюменского каршеринга составляет 1,4 из 5. Если посмотреть отзывы, то становится понятно, что ситуация с тюменской автоледи далеко не первая на счету компании. Похоже, что Cars7 не охотно стремится завоевать доверие тюменского водителя. Горожане жалуются, что от компании им на руки приходят штрафы за превышение скорости, спущенные колеса и повреждения автомобиля — и все, по словам, тюменцев, не имеют отношения к правде. Так, одному автомобилисту фирма прислала 2 штрафа на 9 тысяч рублей за превышение скорости и поломку в транспорте.
— Пришло два штрафа. Один за скорость, штраф от сервиса на 5,5 тысяч рублей, следом пришел штраф за спущенное и зажеванное колесо (без доказательств причинения ущерба) около 4 тысяч рублей, — сообщил тюменец.
Другой житель областной столицы сообщает, что взял в прокат авто, осмотрел его, повреждений или недочетов не заметил, сел за руль. Нашел в салоне пустую чашку из-под кофе, не предал этому значения. Зато потом ему пришло уведомление, чтобы он оплатил химчистку салона.
— Когда осматривал авто, увидел в салоне пустую чашку кофе, но не придал этому значения. Проходит неделя после аренды, прилетает претензия, мол, вы загрязнили салон, с вас 3 тысячи рублей за химчистку, — поделился автомобилист.
И это далеко не единственные отзывы в приложении. Аналогичных претензий от тюменцев наберется с десяток. Автомобилисты сообщают о том, что их просто хотят развести на деньги.