Тюменцы массово отказываются от услуг каршеринга из-за несуществующих штрафов

В приложении рейтинг тюменского каршеринга составляет 1,4 из 5. Если посмотреть отзывы, то становится понятно, что ситуация с тюменской автоледи далеко не первая на счету компании. Похоже, что Cars7 не охотно стремится завоевать доверие тюменского водителя. Горожане жалуются, что от компании им на руки приходят штрафы за превышение скорости, спущенные колеса и повреждения автомобиля — и все, по словам, тюменцев, не имеют отношения к правде. Так, одному автомобилисту фирма прислала 2 штрафа на 9 тысяч рублей за превышение скорости и поломку в транспорте.