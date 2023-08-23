Тюменцы будут ощущать магнитные бури несколько дней подряд

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Магнитная буря должна продлиться до 26 августа. Наиболее сильными удары бури будут с 15 до 21 часа. Они достигнут 3 баллов — эта малая активность.
Стоит отметить, что магнитная буря сказывается на здоровье человека, до 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь. Последний раз мощная магнитная буря уровня G4 поразила Землю в конце апреля.
Жители Тюмени опубликовали в социальных сетях фотографии звездопадов Персеиды и Каппа-Цигниды. Звездопад пришелся на вторую декаду августа.