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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Тюменцы будут ощущать магнитные бури несколько дней подряд

Тюменцы будут ощущать магнитные бури несколько дней подряд

23 августа 2023, 16:43
Фото: 1MI
Метеозависимым тюменцам следует приготовиться. Магнитные бури настигли Землю, всплески активности будут ощущаться 4 дня подряд.

Магнитная буря должна продлиться до 26 августа. Наиболее сильными удары бури будут с 15 до 21 часа. Они достигнут 3 баллов — эта малая активность.

Стоит отметить, что магнитная буря сказывается на здоровье человека, до 70% всех инфарктов и инсультов на Земле случаются во время магнитных бурь. Последний раз мощная магнитная буря уровня G4 поразила Землю в конце апреля.

Жители Тюмени опубликовали в социальных сетях фотографии звездопадов Персеиды и Каппа-Цигниды. Звездопад пришелся на вторую декаду августа.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Погода в Тюмени
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