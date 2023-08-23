Тюменцам рассказали, в какую цену обойдется услуга кремации

Кремация в Тюмени будет стоить дешевле традиционных похорон. Стоимость данной услуги по экономварианту обойдется жителям региона в 25 тысяч рублей, тогда как на обычные похороны придется потратить порядка 40 тысяч рублей.

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