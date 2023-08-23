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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Тюменцам рассказали, в какую цену обойдется услуга кремации

Тюменцам рассказали, в какую цену обойдется услуга кремации

23 августа 2023, 13:04
Кремация в Тюмени будет стоить дешевле традиционных похорон. Стоимость данной услуги по экономварианту обойдется жителям региона в 25 тысяч рублей, тогда как на обычные похороны придется потратить порядка 40 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень
«Ближайший крематорий находится в Екатеринбурге, поэтому необходимость возведения такого учреждения в нашем городе назрела давно. Можно смело говорить о социальной значимости такого объекта в Тюмени», — рассказала представитель компании ООО «Городская служба „Луч“ Екатерина Мадьярова ИА „Тюменская линия“.

И добавила, что в период пандемии данная услуга была особо востребована.

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Ранее «Наш Город» писал, что кремационный комплекс в Тюмени планируют запустить в работу в следующем году. Площадь готового объекта составит 1,4 тысячи квадратных метров.

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