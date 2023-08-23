Тюменцам рассказали, в какую цену обойдется услуга кремации

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
«Ближайший крематорий находится в Екатеринбурге, поэтому необходимость возведения такого учреждения в нашем городе назрела давно. Можно смело говорить о социальной значимости такого объекта в Тюмени», — рассказала представитель компании ООО «Городская служба „Луч“ Екатерина Мадьярова ИА „Тюменская линия“.
И добавила, что в период пандемии данная услуга была особо востребована.
Ранее «Наш Город» писал, что кремационный комплекс в Тюмени планируют запустить в работу в следующем году. Площадь готового объекта составит 1,4 тысячи квадратных метров.