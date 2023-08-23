Тюменское поколение Z требует на работе йогу, массаж и комнаты релакса

По словам гендиректора производственной компании «Морошка» Богдана Коровина, при развитии своего бизнеса он ориентировался на потребности внешних клиентов. Однако, по мере роста компании, сознание руководителей изменилось, и они начали работать на внутреннего клиента — своих сотрудников. Важно создать условия, при которых исполнение миссии компании будет комфортным для сотрудников.