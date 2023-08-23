Тюменское поколение Z требует на работе йогу, массаж и комнаты релакса

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Об этом РБК Тюмень заявили предприниматели на международном форуме «Слет успешных предпринимателей — 2023».
Креативные индустрии — это сектора экономики, где ключевую роль играют творческая деятельность и управление правами на интеллектуальную собственность, и где зачастую значительная часть добавленной стоимости формируется благодаря этому.
По словам гендиректора производственной компании «Морошка» Богдана Коровина, при развитии своего бизнеса он ориентировался на потребности внешних клиентов. Однако, по мере роста компании, сознание руководителей изменилось, и они начали работать на внутреннего клиента — своих сотрудников. Важно создать условия, при которых исполнение миссии компании будет комфортным для сотрудников.
Участники форума отмечают, что молодые сотрудники поколения Z ценят комфорт и дополнительные преимущества на рабочем месте, такие как массаж, комнаты для отдыха, йога-комнаты, курсы английского и тому подобное. Зарплата, конечно же, остается мотивацией, но когда эта основная потребность удовлетворена, сотрудники начинают ценить другие бонусы, которые предоставляет работодатель.
Богдан Коровин, в частности, рассказал, что его компания специально переехала в офис возле набережной, чтобы сотрудники могли насладиться прогулками и встречами с друзьями. Также в офис был нанят массажист, который заботится о благополучии и комфорте сотрудников.