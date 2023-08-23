Тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школу

Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) являются одним из инструментов регионального развития, который появился в прошлом году. Этот кредит предоставляется по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Регион может получить его, приняв участие в конкурсе проектов. Погашение кредита необходимо начать с третьего года после получения средств.