Тюменские власти взяли кредит на 15 лет, чтобы построить школу

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Всего на проект было потрачено 1,4 миллиарда рублей, из которых в 2022 году было выделено 700 миллионов рублей из инфраструктурного кредита, передает RBK.
В микрорайоне Ямальский-2 появится новая школа, которая начнет принимать учеников с 1 сентября 2023 года. Здание школы было проверено сотрудниками Главного управления строительства Тюменской области.
«Естественно, кредитные средства подлежат возврату. Но условия возврата данных средств в федеральный бюджет региональным бюджетом очень льготные. Это срок — 15 лет. И процент, под который средства взяты региональным бюджетом, — это всего лишь 3%», — прокомментировал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.
Инфраструктурные бюджетные кредиты (ИБК) являются одним из инструментов регионального развития, который появился в прошлом году. Этот кредит предоставляется по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Регион может получить его, приняв участие в конкурсе проектов. Погашение кредита необходимо начать с третьего года после получения средств.
В общей сложности в Тюменской области строятся 4 объекта транспортной инфраструктуры: ул. Фармана Салманова, транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, транспортная развязка на Червишевском тракте и ул. Комаровский в 2024–2025 годах.