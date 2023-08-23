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Тюменские дачники распродают за бесценок кабачки и огурцы

Тюменские дачники распродают за бесценок кабачки и огурцы

23 августа 2023, 11:37
Фото: 1MI
Тюменские водители сообщают, что местные дачники распродают за бесценок огурцы и кабачки. Помидоры стоят почти как в магазинах.

Урожай реализуют жители сел, которые расположены на трассе Тюмени — Ханты-Мансийск. В Тобольском районе килограмм огурцов можно взять за 65 — 70 рублей. Кабачки (за один овощ) стоят от 100 до 120 рублей.

Между тем, некоторые тюменцы покупают огурцы и по 9 тысяч рублей за килограмм, об этом ранее сообщал «Наш город». В среднем килограмм этих овощей обойдётся жителям Тюмени в 150 — 200 рублей. При этом в июле их можно было взять за 80 — 120 рублей.

В июле «Наш город» отмечал, что цена на морковь взлетела на 20 рублей, тогда в магазинах овощ продавали за 80 рублей.

Тюменка купила огурцы, килограмм которых стоит 9 тысяч рублей
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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
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