Тюменские дачники распродают за бесценок кабачки и огурцы

Между тем, некоторые тюменцы покупают огурцы и по 9 тысяч рублей за килограмм, об этом ранее сообщал «Наш город». В среднем килограмм этих овощей обойдётся жителям Тюмени в 150 — 200 рублей. При этом в июле их можно было взять за 80 — 120 рублей.