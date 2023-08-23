Тюменские бизнесмены закредитовались на рекордные 272 млрд рублей

Однако, согласно данным Абсолют Банка в Тюмени, объемы кредитования в первом квартале 2023 года росли умеренно, так как финансовые организации стали более осторожными в выдаче займов. Это является общей тенденцией на рынке. Аналитики банка прогнозируют рост потребности бизнеса в кредитовании. Поэтому компаниям, заинтересованным в помощи, рекомендуется обратить внимание на государственные программы льготного кредитования для бизнеса.