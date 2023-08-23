Тюменские бизнесмены закредитовались на рекордные 272 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Эти данные сообщила пресс-служба Центробанка по Тюменской области передает RBK.
Общий кредитный портфель для малых и средних предприятий в Тюмени увеличился на 40% и достиг 272 млрд рублей за год.
«За январь–июнь банки реструктурировали кредиты или оформили кредитные каникулы по более чем 300 кредитам, выданным субъектам МСП Тюменской области, Югры и Ямала, на общую сумму 8,2 млрд рублей», — сообщили в региональном отделении Центробанка.
Старший вице-президент банка ПСБ Романа Гаврилова сообщил, что индекс деловой активности RSBI находится на высоком уровне. Сейчас у предпринимателей есть большой спрос на кредиты, и банки реже отклоняют заявки.
«Мы видим, что у бизнеса растет число переводов, обороты и доходы. Они настраивают новые логистические цепочки, занимают ниши, которые освободились из-за ухода иностранных компаний», — говорит Гаврилов.
Однако, согласно данным Абсолют Банка в Тюмени, объемы кредитования в первом квартале 2023 года росли умеренно, так как финансовые организации стали более осторожными в выдаче займов. Это является общей тенденцией на рынке. Аналитики банка прогнозируют рост потребности бизнеса в кредитовании. Поэтому компаниям, заинтересованным в помощи, рекомендуется обратить внимание на государственные программы льготного кредитования для бизнеса.