Тюменка купила огурцы, килограмм которых стоит 9 тысяч рублей

Между тем, в ассортименте гипертмаркета «Лента» огурцов по такой стоимость нет — самые дорогие продают по цене около 200 рублей за килограмм. Каким образом появился такой ценник на данный овощ остается загадкой. Также как и то, в каких условиях нужно выращивать в сезон огурцы, чтобы цена в 9 тысяч рублей могла быть оправданной.