Тюменка купила огурцы, килограмм которых стоит 9 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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«Девочки, а вы проверяете чеки в „Ленте“? Покупали когда-то четыре огурца за пять тысяч рублей? Домой пришла, обалдела», — сообщила девушка в группе «Мамочки Тюмень».
Купленные по неприличной цене огурцы она отнесла обратно в гипермаркет. Сотрудники ей пояснили, что она пробила огурцы именно по такой цене. Правда, деньги вернули за возврат дорогостоящего продукта сразу.
Между тем, в ассортименте гипертмаркета «Лента» огурцов по такой стоимость нет — самые дорогие продают по цене около 200 рублей за килограмм. Каким образом появился такой ценник на данный овощ остается загадкой. Также как и то, в каких условиях нужно выращивать в сезон огурцы, чтобы цена в 9 тысяч рублей могла быть оправданной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сотрудники управления Роспотребнадзора забраковали 40 тонн хлебобулочных изделий. У больше части из них отсутствовали дата изготовления и срок годности.