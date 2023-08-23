Там раньше паслись кони: история крупнейшего микрорайона на Мысу

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Всего 12 лет назад «Северные ворота Тюмени» — так называемый въезд в город в районе Тобольского тракта — выглядел совсем иначе. До комплексной застройки здесь были сельхозземли, поля, где паслись лошади и стояли теплицы. В этой локации застройка началась в 70-х годах. Она была точечной, частной и разрозненной.
2011 год стал отсчетным для глобальных перемен. В 2011-м застройщик «Страна Девелопмент» купил первый земельный в этой локации. Строительство началось через год в рамках комплексного развития территории. ЖК «Звездный городок» рос и менял не только облик, но и отношение к Мысу. Из захолустной окраины он начал превращаться в семейный район.
В 2014 году «Страна» начала строительство крупного ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Уже в 2016 году он открыл свои двери для посетителей и первых жителей «Звездного». ТРЦ сразу стал точкой притяжения и для тюменцев, и для северян из ХМАО — Югры и Ямала. С тех пор в шаговой доступности от домов не только магазины одежды, обуви и бытовой техники, еще есть гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».
В 2017 году завершили строительство первой и второй очереди. В 12 домах живут более 4 000 семей, здесь же застройщик построил подземный и многоуровневые паркинги, тематические детские площадки и коммерческие помещения на первом этаже, бульвар для пешеходов. Все это стало ноу-хау не только для района, но и города.
Тогда же в 2017-м началось строительство третьей очереди, которое сегодня вышло на финишную прямую. Когда-то здесь было просто поле. А сейчас из шести домов пять уже сданы и встретили своих жителей. Шестой дом — это первый умный небоскреб в Тюмени. Он — самый высокий жилой дом в Тюмени, здесь будет 4 башни по 32 этажа. Его строительство завершат в 2025 году.
Такого в Тюмени еще не было. Прямо из ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в ЖК ведет надземный теплый переход. Он соединяет паркинг, в котором, кстати, будет большой фитнес-центр площадью 2700 кв. м с бассейном. Через переход все жители «Звездного» без лишних пересечений проезжей части могут попасть в торговое пространство.
Этот ЖК не спроста называют семейным. В центре работает новая школа, рядом с ней запланировано строительство детского сада, сейчас малыши ходят в муниципальный д/с «Звездочка». Внутри самого ЖК много зон для игр, отдыха и занятий спортом. Все пространство находится под присмотром службы охраны и камер видеонаблюдения. Внутри настоящее космическое пространство — ракеты, планеты, спутники. Рядом для прогулок большой Лесопарк имени Гагарина.
13 лет строительства, 28,5 га застройки, почти 9 000 семей, ТРЦ с теплым переходом из ЖК, свой фитнес-центр с бассейном, новые школа и детский сад в микрорайоне. Все это жилой комплекс «Звездный» от федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». Сейчас еще есть шанс стать частью «звездной» семьи. В продаже у застройщика квартиры в последнем доме жилого комплекса.
ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ»
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