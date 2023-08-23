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Published Сегодня, 07:07

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Updated Сегодня, 07:10

Там раньше паслись кони: история крупнейшего микрорайона на Мысу

Там раньше паслись кони: история крупнейшего микрорайона на Мысу

23 августа 2023, 07:07
Фото: «Страна Девелопмент»
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» рассказал, как менялась окраина Тюмени.

Всего 12 лет назад «Северные ворота Тюмени» — так называемый въезд в город в районе Тобольского тракта — выглядел совсем иначе. До комплексной застройки здесь были сельхозземли, поля, где паслись лошади и стояли теплицы. В этой локации застройка началась в 70-х годах. Она была точечной, частной и разрозненной.

2007 год. Мыс. Место будущей стройки ЖК Звездный2007 год. Мыс. Место будущей стройки ЖК Звездный
2007 год. Мыс. Место будущей стройки ЖК Звездный
Фото: «Страна Девелопмент»

2011 год стал отсчетным для глобальных перемен. В 2011-м застройщик «Страна Девелопмент» купил первый земельный в этой локации. Строительство началось через год в рамках комплексного развития территории. ЖК «Звездный городок» рос и менял не только облик, но и отношение к Мысу. Из захолустной окраины он начал превращаться в семейный район.

Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок»Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок»
Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок»Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок»
Строительство первой очереди ЖК «Звездный городок»
Фото: «Страна Девелопмент»

В 2014 году «Страна» начала строительство крупного ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Уже в 2016 году он открыл свои двери для посетителей и первых жителей «Звездного». ТРЦ сразу стал точкой притяжения и для тюменцев, и для северян из ХМАО — Югры и Ямала. С тех пор в шаговой доступности от домов не только магазины одежды, обуви и бытовой техники, еще есть гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».

Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городеСейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городе
Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городеСейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городе
Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городеСейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городе
Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городеСейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городе
Сейчас ТРЦ «Тюмень Сити Молл» один из самых крупных в городе
Фото: «Страна Девелопмент»

В 2017 году завершили строительство первой и второй очереди. В 12 домах живут более 4 000 семей, здесь же застройщик построил подземный и многоуровневые паркинги, тематические детские площадки и коммерческие помещения на первом этаже, бульвар для пешеходов. Все это стало ноу-хау не только для района, но и города.

В первой и второй очереди живут более 4000 семейВ первой и второй очереди живут более 4000 семей
В первой и второй очереди живут более 4000 семейВ первой и второй очереди живут более 4000 семей
В первой и второй очереди живут более 4000 семейВ первой и второй очереди живут более 4000 семей
В первой и второй очереди живут более 4000 семей
Фото: «Страна Девелопмент»

Тогда же в 2017-м началось строительство третьей очереди, которое сегодня вышло на финишную прямую. Когда-то здесь было просто поле. А сейчас из шести домов пять уже сданы и встретили своих жителей. Шестой дом — это первый умный небоскреб в Тюмени. Он — самый высокий жилой дом в Тюмени, здесь будет 4 башни по 32 этажа. Его строительство завершат в 2025 году.

Третья очередь: фото до застройки и после Третья очередь: фото до застройки и после
Третья очередь: фото до застройки и после Третья очередь: фото до застройки и после
Третья очередь: фото до застройки и после
Фото: «Страна Девелопмент»

Такого в Тюмени еще не было. Прямо из ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в ЖК ведет надземный теплый переход. Он соединяет паркинг, в котором, кстати, будет большой фитнес-центр площадью 2700 кв. м с бассейном. Через переход все жители «Звездного» без лишних пересечений проезжей части могут попасть в торговое пространство.

Переход из ЖК в ТРЦ - уникальное решение для ТюмениПереход из ЖК в ТРЦ - уникальное решение для Тюмени
Переход из ЖК в ТРЦ - уникальное решение для Тюмени
Фото: «Страна Девелопмент»

Этот ЖК не спроста называют семейным. В центре работает новая школа, рядом с ней запланировано строительство детского сада, сейчас малыши ходят в муниципальный д/с «Звездочка». Внутри самого ЖК много зон для игр, отдыха и занятий спортом. Все пространство находится под присмотром службы охраны и камер видеонаблюдения. Внутри настоящее космическое пространство — ракеты, планеты, спутники. Рядом для прогулок большой Лесопарк имени Гагарина.

Сейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖКСейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖК
Сейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖКСейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖК
Сейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖКСейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖК
Сейчас в продаже остались квартиры только в последнем доме ЖК
Фото: «Страна Девелопмент»

13 лет строительства, 28,5 га застройки, почти 9 000 семей, ТРЦ с теплым переходом из ЖК, свой фитнес-центр с бассейном, новые школа и детский сад в микрорайоне. Все это жилой комплекс «Звездный» от федерального застройщика ГК «Страна Девелопмент». Сейчас еще есть шанс стать частью «звездной» семьи. В продаже у застройщика квартиры в последнем доме жилого комплекса.

ООО СЗ «СТРАНА.ЗВЕЗДНЫЙ»

Проектная декларация на наш. дом.рф. strana.com.

#Тюменская область#Застройщики#Продажа недвижимости#ЖК#Анастасия Имамахметова
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