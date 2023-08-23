Там раньше паслись кони: история крупнейшего микрорайона на Мысу

В 2014 году «Страна» начала строительство крупного ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Уже в 2016 году он открыл свои двери для посетителей и первых жителей «Звездного». ТРЦ сразу стал точкой притяжения и для тюменцев, и для северян из ХМАО — Югры и Ямала. С тех пор в шаговой доступности от домов не только магазины одежды, обуви и бытовой техники, еще есть гипермаркет, кинотеатр, кафе, детский игровой центр, боулинг и даже отделение «Мои документы».