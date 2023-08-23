Стало известно о состоянии здоровья дебошира, который смял шесть машин в Тюмени

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
«Состояние удовлетворительное», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
В результате аварии с шестью машинами водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе теста выяснилось, что виновник дорожного происшествия был пьян, показания алкотестера составили 0.98 мг.
Ранее «Наш город» сообщал, что водители внедорожников пытались спасти свои машины, чтобы избежать столкновения с пьяным 45-летним тюменцем на Mercedes. Ущерб от действий пьяного водителя исчисляется миллионами рублей.