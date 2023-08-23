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Published Сегодня, 14:41

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Updated Сегодня, 14:50

Стало известно о состоянии здоровья дебошира, который смял шесть машин в Тюмени

Стало известно о состоянии здоровья дебошира, который смял шесть машин в Тюмени

23 августа 2023, 14:41
Фото: 1MI
Тюменец, устроивший массовое ДТП на улице Советской, идёт на поправку. Ещё утром его состояния было «средней тяжести», но теперь его перевели в профильный отдел ОКБ №2.
«Состояние удовлетворительное», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.

В результате аварии с шестью машинами водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе теста выяснилось, что виновник дорожного происшествия был пьян, показания алкотестера составили 0.98 мг.

Ранее «Наш город» сообщал, что водители внедорожников пытались спасти свои машины, чтобы избежать столкновения с пьяным 45-летним тюменцем на Mercedes. Ущерб от действий пьяного водителя исчисляется миллионами рублей.

В Тюмени бензовоз протаранил четыре машины (ВИДЕО)
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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