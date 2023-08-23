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Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

23 августа 2023, 12:47
Фото: 1MI
Три лайнера авиакомпании Utair задерживаются в аэропорту Рощино. По данным онлайн-табло, это самолёты ATR-72.
Фото: онлайн-табло

Задерживается вылет лайнера №ЮТ 209 Тюмень — Казань. Самолет вылетит из Рощино с опозданием на 2 часа в 21:00. Рейс №ЮТ 170 прилетит в Тюмень из Барнаула только в 00:10 24 августа, он опоздает почти на 1 час.

Самолёт ATR-72 прилетит в Рощино из Красноселькупа в 19:00. Ранее рейс ожидался в 16:00.

«Наш город» сообщал, что стоимость авиаперелётов из Рощино в Сочи резко снизилась. Перевозчики предлагают тюменцам улететь на юг под конец лета за 3 тысячи рублей.

В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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