Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Задерживается вылет лайнера №ЮТ 209 Тюмень — Казань. Самолет вылетит из Рощино с опозданием на 2 часа в 21:00. Рейс №ЮТ 170 прилетит в Тюмень из Барнаула только в 00:10 24 августа, он опоздает почти на 1 час.