Сразу три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Задерживается вылет лайнера №ЮТ 209 Тюмень — Казань. Самолет вылетит из Рощино с опозданием на 2 часа в 21:00. Рейс №ЮТ 170 прилетит в Тюмень из Барнаула только в 00:10 24 августа, он опоздает почти на 1 час.
Самолёт ATR-72 прилетит в Рощино из Красноселькупа в 19:00. Ранее рейс ожидался в 16:00.
«Наш город» сообщал, что стоимость авиаперелётов из Рощино в Сочи резко снизилась. Перевозчики предлагают тюменцам улететь на юг под конец лета за 3 тысячи рублей.