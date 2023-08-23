Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей. Кандидат должен быть моложе 50 лет, иметь гражданство РФ и образование не ниже среднего.