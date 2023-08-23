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Posted 23 августа 2023, 08:12

Published 23 августа 2023, 08:12

Modified 23 августа 2023, 08:47

Updated 23 августа 2023, 08:47

Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

Росгвардия набирает тюменцев для службы по контракту в ЛНР и ДНР

23 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Касается каждого
О наборе контрактников для службы на территории Донецкой Народной и Луганской Народной Республик объявило управление Росгвардии по Тюменской области. На военную службу требуются солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры.

Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. В объявлении указано, что при заключении контракта сроком на 1 год военнослужащему выплачивается единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей. Кандидат должен быть моложе 50 лет, иметь гражданство РФ и образование не ниже среднего.

Гражданам, заключившим контракт, предоставляется ряд льгот:

  • полное медицинское обеспечение,
  • основной отпуск 30 календарных дней, дополнительный отпуск за стаж до 15 дней + предоставление дней для проезда к месту проведения отпуска и обратно,
  • выплата компенсаций за аренду жилья,
  • право выхода на пенсию после 20 лет выслуги,
  • ежегодная материальная помощь,
  • страхование государством жизни и здоровья, приобретение жилья по «военной ипотеке»,
  • первоочередной порядок зачисления детей военнослужащих в детские сады и школы,
  • льготная выслуга лет, один день за три,
  • отсрочка платежей по кредитам и ипотеке на время контракта,
  • присвоение статуса ветерана боевых действий.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области военкоматы в шесть раз подняли зарплаты контрактникам — с 35 до 226 рублей. На сегодняшний день требуются более 300 бойцов.

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