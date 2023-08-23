Реабилитацию югорских экс-чиновников, осевших в Тюмени, готовит вице-губернатор ХМАО

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Об этом поделился источник из культурного сообщества округа.
Согласно информации, Шумакова собирается вернуть экс-директора Надежду Казначееву и бывшего руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» Александра Березина в команду департамента культуры. Оба чиновника после увольнения из югорских учреждений переехали в Тюмень, но их карьера так и не удалась.
Надежда Казначеева руководила департаментом культуры ХМАО до 2019 года, после чего она уволилась и перебралась в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Однако в 2021 году она подала в отставку и приняла должность проректора по общим вопросам в ТГИК. По информации, у нее возник конфликт с ректоратом из-за неудовлетворительной зарплаты и маленьких отпускных. Говорится также о том, что из-за возраста ей будет сложно занять руководящую должность.
Александр Березин покинул пост руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» в 2020 году. Он был главой Тюменской филармонии до 14 июля 2023 года, но ему не продлили контракт на следующий год.