Реабилитацию югорских экс-чиновников, осевших в Тюмени, готовит вице-губернатор ХМАО

Надежда Казначеева руководила департаментом культуры ХМАО до 2019 года, после чего она уволилась и перебралась в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Однако в 2021 году она подала в отставку и приняла должность проректора по общим вопросам в ТГИК. По информации, у нее возник конфликт с ректоратом из-за неудовлетворительной зарплаты и маленьких отпускных. Говорится также о том, что из-за возраста ей будет сложно занять руководящую должность.