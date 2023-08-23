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Реабилитацию югорских экс-чиновников, осевших в Тюмени, готовит вице-губернатор ХМАО

Реабилитацию югорских экс-чиновников, осевших в Тюмени, готовит вице-губернатор ХМАО

23 августа 2023, 06:16
Фото: 1MI
Заместитель губернатора ХМАО Елена Шумакова планирует помочь вернуться бывшим югорским чиновникам из департамента культуры, которые устроились работать в Тюмени после увольнения, но так и не смогли там сработаться с коллективом.

Об этом поделился источник из культурного сообщества округа.

Согласно информации, Шумакова собирается вернуть экс-директора Надежду Казначееву и бывшего руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» Александра Березина в команду департамента культуры. Оба чиновника после увольнения из югорских учреждений переехали в Тюмень, но их карьера так и не удалась.

Надежда Казначеева руководила департаментом культуры ХМАО до 2019 года, после чего она уволилась и перебралась в Тюмень, где стала руководителем Тюменского концертно-театрального объединения. Однако в 2021 году она подала в отставку и приняла должность проректора по общим вопросам в ТГИК. По информации, у нее возник конфликт с ректоратом из-за неудовлетворительной зарплаты и маленьких отпускных. Говорится также о том, что из-за возраста ей будет сложно занять руководящую должность.

Александр Березин покинул пост руководителя «Центра искусств для одаренных детей Севера» в 2020 году. Он был главой Тюменской филармонии до 14 июля 2023 года, но ему не продлили контракт на следующий год.

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#Культура#Департамент культуры#Тюменская филармония#Увольнение чиновников#Алексей Каримов#Югорские чиновники#Елена Шумакова#Надежда Казначеева#Александр Березин#Тюменское концертно-театральное объединение
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