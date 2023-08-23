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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Психолог рассказала россиянам, что нужно для успешного начала учебы

23 августа 2023, 14:06
Близится начало учебного года, и родители начинают задумываться о том, как поддержать детей в это волнительное время.

В интервью NEWS детский психолог Наталья Наумова дала рекомендации по оказанию моральной поддержки детям в период подготовки к новому учебному году. Она предположила, что лучшим способом достижения моральной готовности к учебе является совместная с детьми покупка необходимых для школы вещей.

Будет лучше, если ребенок сам выберет себе школьный ранец или письменные принадлежности: с ними грызть гранит науки веселее. Увлекательные истории родителей об их школьном детстве, воспоминания самих детей о ярких школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих встреч, связанных с возвращением в школу, тоже способствуют успешному учебному старту, убеждена психолог.

Особенно важно перед началом школьного года рассмотреть с детьми их мотивацию к получению знаний.

Лучшим видом мотивации Наумова называет правильную постановку задач, выбор приоритетных предметов, разрешение противоречий, сформировавшихся у ребенка в предыдущих классах. Моральный аспект подготовки к учебе психолог назвала особенно важным.

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