Психолог рассказала россиянам, что нужно для успешного начала учебы

Будет лучше, если ребенок сам выберет себе школьный ранец или письменные принадлежности: с ними грызть гранит науки веселее. Увлекательные истории родителей об их школьном детстве, воспоминания самих детей о ярких школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих встреч, связанных с возвращением в школу, тоже способствуют успешному учебному старту, убеждена психолог.