Психолог рассказала россиянам, что нужно для успешного начала учебы

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В интервью NEWS детский психолог Наталья Наумова дала рекомендации по оказанию моральной поддержки детям в период подготовки к новому учебному году. Она предположила, что лучшим способом достижения моральной готовности к учебе является совместная с детьми покупка необходимых для школы вещей.
Будет лучше, если ребенок сам выберет себе школьный ранец или письменные принадлежности: с ними грызть гранит науки веселее. Увлекательные истории родителей об их школьном детстве, воспоминания самих детей о ярких школьных событиях прошлых лет, предвкушение предстоящих встреч, связанных с возвращением в школу, тоже способствуют успешному учебному старту, убеждена психолог.
Особенно важно перед началом школьного года рассмотреть с детьми их мотивацию к получению знаний.
Лучшим видом мотивации Наумова называет правильную постановку задач, выбор приоритетных предметов, разрешение противоречий, сформировавшихся у ребенка в предыдущих классах. Моральный аспект подготовки к учебе психолог назвала особенно важным.