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В Тюмени будет холодно и влажно.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 августа

23 августа 2023, 02:22
Фото: 1MI
В Тюмени будет холодно и влажно.

В Тюменской области пройдут дожди и грозы

В Тюмени 23 августа будет холодно. Ночью температура и вовсе опустится до +5 градусов. В регионе в первой половине дня пройдут дожди, а местами жители области могут наблюдать грозы.
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Тюмень

В Тюмени 23 августа пройдут дожди. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки ожидаются в первой половине дня. К полудню температура воздуха прогреется до +15. Ночью показатель опустится до +5. Влажность воздуха составит 80%. Утром будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2,3 м/с, в полдень в город придет восточный ветер со скоростью 2,3 м/с. В вечернее время суток в Тюмени будет дуть западный ветер со скоростью 1,7 м/с. УФ-индекс низкий (2).

На севере региона — в Тобольске в первой половине дня пройдут дожди. Температура воздуха прогреется до +15. Ночью она опустится до +7. В городе будет пасмурно. УФ-индекс низкий (2). Влажность воздуха 86%. Утром в городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. В полдень в Тобольск придет северо-восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. Вечером ветер подует с северо-запада со скоростью 1,7 м/с.

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В Заводоуковске +13. Синоптики сообщают, что здесь тоже пройдут дожди в первой половине дня. В городе будет пасмурно. Ночью температура опустится до +5. Влажность воздуха составит 91%. УФ-индекс низкий (0). Утром ветер придет с северо-запада со скоростью 3,3 м/с. В полдень его сменит северный ветер со скоростью 3,8 м/с. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 1,8 м/с.

В Ялуторовске +13 и дожди. Влажность воздуха составит 89%. УФ-индекс низкий (0). Утром в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,3 м/с. В полдень в город придет северный ветер со скоростью 3,9 м/с.

В Ишиме синоптики прогнозируют дожди и грозы. Зато здесь будет теплее, чем в перечисленных городах. Воздух прогреется до +20. Ночью показатель опустится до +13. Влажность воздуха составит 80%. Утром в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,4 м/с. В полдень в город придет западный ветер со скоростью 3,9 м/с.

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#Тюмень#Погода#Анастасия Ильина
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