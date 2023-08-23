Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 23 августа

В Тюмени 23 августа пройдут дожди. По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки ожидаются в первой половине дня. К полудню температура воздуха прогреется до +15. Ночью показатель опустится до +5. Влажность воздуха составит 80%. Утром будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2,3 м/с, в полдень в город придет восточный ветер со скоростью 2,3 м/с. В вечернее время суток в Тюмени будет дуть западный ветер со скоростью 1,7 м/с. УФ-индекс низкий (2).