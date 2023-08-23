Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?

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Список ДТП с пострадавшими можно продолжать и дальше. Страшные аварии еще не завершившегося августа уже побили «рекорд» августа 2022 года, где смертей в результате ДТП было на порядок меньше. Эксперты, опрошенные корреспондентом «Наш город», заявляют, что роковую роль практически во всех дорожных авариях сыграл человеческий фактор.
Руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер в эфире радио «Вести FM» в понедельник заявил, что август–сентябрь являются «сезонными» месяцами подъема ДТП. Он объясняет, что в это время люди возвращаются из отпусков, пишет ИА «Тюменская линия».
«Когда люди возвращаются из отпусков с детьми, число ДТП и тяжесть последствий возрастает. Трафик увеличен. Больше транспорта стало проходить через нашу область. Следовательно, вероятность и риск совершения аварий тоже возрастает», — подчеркнул Миллер.
В ГИБДД назвали основные причины аварий этого периода: увеличение транспортного потока в целом, выезд на встречную полосу при обгоне, превышение скорости, а также усталость водителя при долгом нахождении за рулем.
Уральский организатор автогонок, бывший профессиональный гонщик Максим Ченцов, подчеркивает, что автомобилисты, совершая удачный обгон «на грани фола», считают, что так на дороге можно «вышивать» и дальше.
«Есть простой закон Мерфи: если неприятность может произойти, она произойдет. При обгоне необходимо учитывать свои силы, реакцию, скорость движения попутных машин и дальность встречного автомобиля, погодные условия, видимость, качество своих колес, качество дорожного покрытия, то есть тут надо иметь целый компьютер в голове. Зачастую люди, как говорится, что-то не учли и все идет не так, как рассчитывали», — объясняет Ченцов причины ДТП на федеральных и региональных трассах, где в подавляющем большинстве дорожное полотно находится в хорошем состоянии.
Культура водителей за последние несколько лет снизилась в разы, отмечает автоэксперт Дмитрий Славнов. По его мнению, у водителей после получения прав забывается главное правило, которое должно соблюдаться на любой проезжей части: будь то федеральная трасса, дорога регионального значения или проселочная насыпь.
«Пункт правил дорожного движения 9.9 и 10.1. гласит: водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы соблюдать дистанцию и интервал. Также водитель обязан учитывать метеорологические условия, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться или выбрать такую скорость, чтобы при возникновении препятствия мог его спокойно объехать. Если этого не случилось, значит, водитель выбрал неправильно скорость», — заявляет эксперт.
Глава ГИБДД Миллер рассказал, что сейчас в Тюменской области ведутся работы по установке ограждений на магистралях региона. Так будет исключена возможность для автовладельцев выезжать на встречную полосу движения. Максим Ченцов добавляет, что безопасно доехать из пункта А в пункт В поможет заранее продуманный маршрут и частые остановки для перерыва, в том числе и сна.
«Не должно быть гонки со временем и километрами», — утверждает эксперт.
И ему можно верить. Ченцов, выиграв десяток кубков на автогонках разного уровня, в жизни является медлительным водителем, который точно знает: тише едешь — дальше будешь.
Ранее «Наш город» писал, что губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением, в котором призвал водителей соблюдать правила дорожного движения на трассах.