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В подавляющем числе ДТП роковую роль сыграл человеческий фактор.

Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?

23 августа 2023, 01:00
Фото: 1MI
В подавляющем числе ДТП роковую роль сыграл человеческий фактор.

В Тюмени бьют тревогу из-за роста смертельных ДТП в августе

За неполный август в Тюменской области на трассах произошел вал смертельных ДТП. Выступить со спецобращением из-за дорожных аварий с погибшими пришлось даже губернатору региона. «Наш город» попытался выяснить с автоэкспертами, что не так с тюменскими трассами и водителями, которые по ним ездят.
Сюжет
ДТП

Список ДТП с пострадавшими можно продолжать и дальше. Страшные аварии еще не завершившегося августа уже побили «рекорд» августа 2022 года, где смертей в результате ДТП было на порядок меньше. Эксперты, опрошенные корреспондентом «Наш город», заявляют, что роковую роль практически во всех дорожных авариях сыграл человеческий фактор.

Руководитель областной Госавтоинспекции Андрей Миллер в эфире радио «Вести FM» в понедельник заявил, что август–сентябрь являются «сезонными» месяцами подъема ДТП. Он объясняет, что в это время люди возвращаются из отпусков, пишет ИА «Тюменская линия».

«Когда люди возвращаются из отпусков с детьми, число ДТП и тяжесть последствий возрастает. Трафик увеличен. Больше транспорта стало проходить через нашу область. Следовательно, вероятность и риск совершения аварий тоже возрастает», — подчеркнул Миллер.

В ГИБДД назвали основные причины аварий этого периода: увеличение транспортного потока в целом, выезд на встречную полосу при обгоне, превышение скорости, а также усталость водителя при долгом нахождении за рулем.

В ГИБДД назвали причины смертельных аварий в августеВ ГИБДД назвали причины смертельных аварий в августе
В ГИБДД назвали причины смертельных аварий в августе
Фото: 1MI

Уральский организатор автогонок, бывший профессиональный гонщик Максим Ченцов, подчеркивает, что автомобилисты, совершая удачный обгон «на грани фола», считают, что так на дороге можно «вышивать» и дальше.

«Есть простой закон Мерфи: если неприятность может произойти, она произойдет. При обгоне необходимо учитывать свои силы, реакцию, скорость движения попутных машин и дальность встречного автомобиля, погодные условия, видимость, качество своих колес, качество дорожного покрытия, то есть тут надо иметь целый компьютер в голове. Зачастую люди, как говорится, что-то не учли и все идет не так, как рассчитывали», — объясняет Ченцов причины ДТП на федеральных и региональных трассах, где в подавляющем большинстве дорожное полотно находится в хорошем состоянии.
Трассы в регионе находятся в хорошем ссостоянииТрассы в регионе находятся в хорошем ссостоянии
Трассы в регионе находятся в хорошем ссостоянии
Фото: 1MI

Культура водителей за последние несколько лет снизилась в разы, отмечает автоэксперт Дмитрий Славнов. По его мнению, у водителей после получения прав забывается главное правило, которое должно соблюдаться на любой проезжей части: будь то федеральная трасса, дорога регионального значения или проселочная насыпь.

«Пункт правил дорожного движения 9.9 и 10.1. гласит: водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы соблюдать дистанцию и интервал. Также водитель обязан учитывать метеорологические условия, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться или выбрать такую скорость, чтобы при возникновении препятствия мог его спокойно объехать. Если этого не случилось, значит, водитель выбрал неправильно скорость», — заявляет эксперт.

На тюменской трассе из-за 17-летнего бесправника пострадали пять человек
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Иномарку разорвало пополам после столкновения с грузовикомИномарку разорвало пополам после столкновения с грузовиком
Иномарку разорвало пополам после столкновения с грузовиком
Фото: ГИБДД Тюменской области

Для справки:

  • 7 августа: смертельная авария на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento. За рулем иномарки находился 63-летний мужчина. В салоне его трое внуков — все они погибли.
  • 11 августа: Девочка-подросток и двое молодых людей разбились насмерть при возвращении домой в поселок Онохино на трассе под Тюменью. Автомобиль ВАЗ 2110 был снят с регистрационного учёта в ГИБДД.
  • 12 августа: Жесткая авария на 39-м километре тюменской объездной дороги в сторону Тобольского тракта. Столкнулись самосвал HOWO, большегруз MAN, стоящий на обочине, и две легковушки — Kia и Mazda. Водитель MAN и Kia находятся в тяжелом состоянии, в больнице.
  • 14 августа: На 419-м километре федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск после столкновения загорелись три легковых автомобиля: погибли три человека, еще четверо получили различные травмы.
  • 15 августа: В ДТП попал автомобиль Infiniti G35, в котором ехала семья из Тобольска. Глава семейства, его супруга, а также три дочери скончались на месте. Двоих сыновей, 3-х и 11-и лет, отправили в больницу. Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. От удара Infiniti разорвало пополам.
  • 17 августа: «Буханка» выгорела после ДТП с грузовиком на трассе Тюмень — Омск, водитель погиб. По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика «Скания», его фура выехала на встречную полосу и столкнулась с УАЗом.

Глава ГИБДД Миллер рассказал, что сейчас в Тюменской области ведутся работы по установке ограждений на магистралях региона. Так будет исключена возможность для автовладельцев выезжать на встречную полосу движения. Максим Ченцов добавляет, что безопасно доехать из пункта А в пункт В поможет заранее продуманный маршрут и частые остановки для перерыва, в том числе и сна.

«Не должно быть гонки со временем и километрами», — утверждает эксперт.

И ему можно верить. Ченцов, выиграв десяток кубков на автогонках разного уровня, в жизни является медлительным водителем, который точно знает: тише едешь — дальше будешь.

Ранее «Наш город» писал, что губернатор Тюменской области Моор выступил с экстренным сообщением, в котором призвал водителей соблюдать правила дорожного движения на трассах.

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#Общество#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Дорога#Аварии#Смерть#Гибель детей#Безопасность на дорогах#Анна Громова
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