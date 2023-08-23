Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?

«Пункт правил дорожного движения 9.9 и 10.1. гласит: водитель должен двигаться с такой скоростью, чтобы соблюдать дистанцию и интервал. Также водитель обязан учитывать метеорологические условия, чтобы в случае крайней необходимости он мог остановиться или выбрать такую скорость, чтобы при возникновении препятствия мог его спокойно объехать. Если этого не случилось, значит, водитель выбрал неправильно скорость», — заявляет эксперт.