От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Всего с начала года было проверено более 400 предприятий, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Отобрано более 800 проб, из них три не прошли проверку по гигиеническим нормативам, пять — по физико-химическим.
Отметим, что буквально на днях в Ишиме местному жителю попался хлеб с сюрпризом, а точнее с запекшейся в нем мухой.
«Мясо в подарок. У кого-то мухи в руках пытались размножаться. Поел с утра», — посетовал ишимец.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле хлеб с неожиданной начинкой в виде металлической стружки попался жителям Ишима, в июне тоболяки обнаружили в хлебе от частной пекарни фрагмент нарощенного ногтя.