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В Тюменской области изъяли 19 партий хлебобулочных изделий

От мухи до ногтей: с какими «начинками» бывает тюменский хлеб

23 августа 2023, 05:42
Фото: 1MI

В Тюменской области изъяли 19 партий хлебобулочных изделий

Тюменский Роспотребнадзор забраковал 19 партий хлебобулочный изделий весом в 40 килограммов. С полок магазинов были изъяты мучные изделия без даты производства, срока годности и информации об изготовителях.
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Тюмень

Всего с начала года было проверено более 400 предприятий, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных изделий. Отобрано более 800 проб, из них три не прошли проверку по гигиеническим нормативам, пять — по физико-химическим.

Отметим, что буквально на днях в Ишиме местному жителю попался хлеб с сюрпризом, а точнее с запекшейся в нем мухой.

Фото: Ишим пере Подслушано
«Мясо в подарок. У кого-то мухи в руках пытались размножаться. Поел с утра», — посетовал ишимец.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле хлеб с неожиданной начинкой в виде металлической стружки попался жителям Ишима, в июне тоболяки обнаружили в хлебе от частной пекарни фрагмент нарощенного ногтя.

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