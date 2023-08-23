Опять горим: в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар

Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области, там произошли лесной пожар на площади 0,78 гектаров в пяти километрах от деревни Патрушева и ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара.