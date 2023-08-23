Опять горим: в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области, там произошли лесной пожар на площади 0,78 гектаров в пяти километрах от деревни Патрушева и ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара.
В тушении возгораний были задействованы 11 человек и 6 единиц техники. В настоящее время оба пожара локализованы, ведутся работы по дотушиванию.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные о запахе гари сообщали жители тюменских микрорайонов, Московского и Червишевского трактов. Как выяснилось, причиной смога стали лесные пожары в Свердловской области.