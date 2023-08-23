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Тюмень вновь окутал дым от пожаров

Опять горим: в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар

23 августа 2023, 04:31
Фото: 1MI

Тюмень вновь окутал дым от пожаров

Стали известны причины смога, окутавшего во вторник вечером Восточный административный округ Тюмени. Запах гари в Суходолье, Ново-Патрушево, Антипино, микрорайон Ямальский принес ветер из Тюменского района.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса Тюменской области, там произошли лесной пожар на площади 0,78 гектаров в пяти километрах от деревни Патрушева и ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара.

В тушении возгораний были задействованы 11 человек и 6 единиц техники. В настоящее время оба пожара локализованы, ведутся работы по дотушиванию.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные о запахе гари сообщали жители тюменских микрорайонов, Московского и Червишевского трактов. Как выяснилось, причиной смога стали лесные пожары в Свердловской области.

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