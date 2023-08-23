Обманули на миллион рублей: тюменка дважды пыталась свести счеты с жизнью

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По данным издания NEFT, женщину зовут Галина. Всё произошло из-за обмана мошенников: подруга Галины предложила стать партнером фирмы Trader Income, которая якобы торговала криптовалютой. Ей обещали большой пассивный доход, но позже сайт этой компании и страницы в соцсетях заблокировали.
«До этих событий мы жили в Казахстане. Я продала свою квартиру, отдала им миллион рублей. В полиции дело стоит, людей невозможно найти, а нас обвиняют в излишней доверчивости», — сообщила Галина К.
Она стала жертвой мошенников в феврале этого года. Люди написали заявление в МВД и прокуратуру, но движений по этому делу нет.
Она переехала в Тюмень, но и здесь столкнулась со сложностями. Ей никак не удалось устроиться на работу из-за паспортов другого государства. В выдаче детского пособия отказали уже пять раз. Зарплата мужа около 40 тысяч, из них 25 уходит на аренду квартиры.
В последнее время семья испытывает трудности с покупкой продуктов, нет средств собрать ребенка в школу (ребенку семь лет). Из-за тяжелого положения и ссор с мужем Галина дважды чуть не свела счёты с жизнью. Пока ей помогает только поддержка других жертв мошенников, с которыми они ищут виновников.
Ранее «Наш город» сообщал, что экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей. Он занимал руководящие должности отдела управления земельным фондом. Следствием и судом было установлено, что подсудимый совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение. Злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в сумме 17 млн рублей. Более того, он мог незаконно приобрести ещё три участка стоимостью 86 млн. По этому делу выделено отдельное производство, приговор ещё не вынесен.