nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Обманули на миллион рублей: тюменка дважды пыталась свести счеты с жизнью

Обманули на миллион рублей: тюменка дважды пыталась свести счеты с жизнью

23 августа 2023, 12:05
Фото: 1MI
Жительница Тюмени дважды пыталась свести счёты с жизнью после того, как отдала квартиру и свои кровно заработанные деньги криптомошенникам. Она хотела стать партнёром фирмы «Trader Income» и заработать.
Фото: NEFT

По данным издания NEFT, женщину зовут Галина. Всё произошло из-за обмана мошенников: подруга Галины предложила стать партнером фирмы Trader Income, которая якобы торговала криптовалютой. Ей обещали большой пассивный доход, но позже сайт этой компании и страницы в соцсетях заблокировали.

«До этих событий мы жили в Казахстане. Я продала свою квартиру, отдала им миллион рублей. В полиции дело стоит, людей невозможно найти, а нас обвиняют в излишней доверчивости», — сообщила Галина К.

Она стала жертвой мошенников в феврале этого года. Люди написали заявление в МВД и прокуратуру, но движений по этому делу нет.

Она переехала в Тюмень, но и здесь столкнулась со сложностями. Ей никак не удалось устроиться на работу из-за паспортов другого государства. В выдаче детского пособия отказали уже пять раз. Зарплата мужа около 40 тысяч, из них 25 уходит на аренду квартиры.

В последнее время семья испытывает трудности с покупкой продуктов, нет средств собрать ребенка в школу (ребенку семь лет). Из-за тяжелого положения и ссор с мужем Галина дважды чуть не свела счёты с жизнью. Пока ей помогает только поддержка других жертв мошенников, с которыми они ищут виновников.

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей. Он занимал руководящие должности отдела управления земельным фондом. Следствием и судом было установлено, что подсудимый совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение. Злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в сумме 17 млн рублей. Более того, он мог незаконно приобрести ещё три участка стоимостью 86 млн. По этому делу выделено отдельное производство, приговор ещё не вынесен.

Экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
Подпишитесь
В тюменской гимназии перед учебным годом уволились сразу больше десяти учителей
Сегодня, 09:10
Невероятно красиво: тюменцы делятся фотографиями августовских звездопадов
Сегодня, 07:02
«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни
Сегодня, 07:07
Почему тюменские трассы стали дорогами смерти?
Сегодня, 01:00
Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву
Сегодня, 09:02
В Тюмени похоронят бойцов, подорвавшихся в «Урале» на мине в зоне СВО
Сегодня, 11:20