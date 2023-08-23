Обманули на миллион рублей: тюменка дважды пыталась свести счеты с жизнью

Ранее «Наш город» сообщал, что экс-сотрудник Росимущества Тюмени обманул государство на миллионы рублей. Он занимал руководящие должности отдела управления земельным фондом. Следствием и судом было установлено, что подсудимый совместно с соучастниками разработал преступный план, направленный на незаконное обогащение. Злоумышленник причинил Российской Федерации ущерб в сумме 17 млн рублей. Более того, он мог незаконно приобрести ещё три участка стоимостью 86 млн. По этому делу выделено отдельное производство, приговор ещё не вынесен.