На омском примере: как сибирская глубинка переживает «перезагрузку»

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:35
Омская область — территория далеко не с блестящими показателями. Регион занимает 66-е место из 85 возможных по качеству жизни, отмечается убыль населения, местные жители уезжают за лучшими условиями в другие субъекты, много закрытых предприятий, пишет gorod55.ru. «Перезапустить» такой регион — задача амбициозная и непростая.
Впрочем, молодой и уверенной команде с новаторским опытом это может быть под силу. По итогам первых 100 дней работы Хоценко уже показал реальные результаты — это отметили и на федеральном, и на местном уровне.
«У Омской области есть хорошие стартовые условия для экономического роста. Самые прорывные направления — это промышленность, сельское хозяйство и логистика», — называет ключевые точки роста Хоценко.
Системное развитие этих трех сфер определяет следующую перспективную задачу для нового руководства — превращение области в промышленно-логистический центр федерального уровня. В регионе развиты железнодорожные связи, автомобильные трассы, есть и судоходная водная артерия. И первые шаги к цели сделаны: принято решение о строительстве логопарка «Солнечный», в которое уже вложили 12 млрд рублей инвестиций.
Технологический суверенитет области новое руководство планирует обеспечить за счет кластерного производства промышленности: вокруг больших предприятий концентрируются компании поменьше и образуют производственные цепочки. Это в свою очередь поспособствует созданию новых рабочих мест, развитию системы образования, привлечению специалистов и созданию для них комфортных условий.
Уже в июне Хоценко поучаствовал в запуске модернизированного производства по переработке бутан-бутиленовой фракции на заводе «Омский каучук». Также началось строительство производства полиизобутилена. Планируется добавить несколько новых резидентов в особую экономическую зону «Авангард».
Что касается социальной сферы, то она тоже в приоритете. В частности, уделяется большое внимание благоустройству. В следующем году областное правительство выделяет 1 млрд рублей на программу поддержки местных инициатив — сотни городских и сельских пространств смогут преобразиться до неузнаваемости. Расширили и сферы применения средств инициативного бюджетирования. Теперь деньги можно направить на обновление школьных дворов, дворовых территорий многоквартирных домов, спортивных площадок и других пространств.
Ведется в области и строительство нового жилья. Только в прошлом году было сдано 700 тысяч кв. м, что весьма актуально в свете еще одной ключевой задачи — улучшения демографической ситуации в области. К 2025 году в регионе планируется повысить рождаемость на 2,6% к уровню 2023 года.
Для поддержки родителей в Омской области предусмотрены 15 различных пособий и выплат в Омской области — их уже получают 35 тысяч семей. А недавно в регионе прошел конкурс «Семья года», где победителям вручили денежные призы.
В Омской области активно поддерживают и семьи участников СВО. Врио губернатора Хоценко лично встречается с родственниками бойцов. Также в регионе назначали одну из самых больших выплат для контрактников, заключивших договор с Минобороны, — 450 тысяч рублей. А если военнослужащий относятся к категории детей-сирот, то он получает жилье вне очереди. Кроме того, в Омской области семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс.
Кроме того, Виталий Хоценко считает необходимым обновление чиновничьего аппарата. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в июле врио губернатора Омской области предложил запустить региональный конкурс управленцев по аналогии с проектом «Лидеры России», участником которого он был сам. Претендентов начнут отбирать уже в сентябре.