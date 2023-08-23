На омском примере: как сибирская глубинка переживает «перезагрузку»

В Омской области активно поддерживают и семьи участников СВО. Врио губернатора Хоценко лично встречается с родственниками бойцов. Также в регионе назначали одну из самых больших выплат для контрактников, заключивших договор с Минобороны, — 450 тысяч рублей. А если военнослужащий относятся к категории детей-сирот, то он получает жилье вне очереди. Кроме того, в Омской области семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев освобождены от платы за детский сад и платы за горячее питание школьников с 5 по 11-й класс.