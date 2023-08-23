Квартира на вырост: о выгодной покупке жилья для студентов в Тюмени

По перспективности и комфорту масштабный микрорайон «Корней» может составить конкуренцию многим. Добрососедский и уютный, он расположится за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Вблизи сразу нескольких крупных ТЦ — «Кристалл», «Лента», «Метро», «Орион». С доступностью транспорта также проблем не будет — в пяти минутах ходьбы есть автобусные остановки. А для владельцев авто будет подземный паркинг, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и места вне двора в профиле улицы. Кроме того, у жителей будут свои школа на 1300 мест, два детских сада и спортивный комплекс. Идеально, для тех, кто ищет жилье для комфортной жизни на годы вперед.