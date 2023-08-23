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Updated Сегодня, 07:25

Квартира на вырост: о выгодной покупке жилья для студентов в Тюмени

Квартира на вырост: о выгодной покупке жилья для студентов в Тюмени

23 августа 2023, 06:31
Фото: ЖК «Корней»
По данным социологических исследований, большинство людей считает, что необходимо помочь ребенку в покупке будущего жилья. Лишь малая часть склонна думать, что сын или дочь должны добиться всего сами.

Психологи отмечают, что приобретение жилплощади для подрастающего ребенка или студента не сделают его инфантильным, скорее наоборот — молодой человек освоит самостоятельную жизнь, научится вести быт и распределять бюджет.

Первая собственная квартира — важное решение в жизни. Хочется, чтобы в будущем жилье было все идеально: перспективность и безопасность района, удобная транспортная развязка, близость к торговым точкам, классный и уютный двор. И, конечно, чтобы сама жилплощадь соответствовала мечтам.

По перспективности и комфорту масштабный микрорайон «Корней» может составить конкуренцию многим. Добрососедский и уютный, он расположится за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Вблизи сразу нескольких крупных ТЦ — «Кристалл», «Лента», «Метро», «Орион». С доступностью транспорта также проблем не будет — в пяти минутах ходьбы есть автобусные остановки. А для владельцев авто будет подземный паркинг, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и места вне двора в профиле улицы. Кроме того, у жителей будут свои школа на 1300 мест, два детских сада и спортивный комплекс. Идеально, для тех, кто ищет жилье для комфортной жизни на годы вперед.

«Корней» позиционирует себя как семейный микрорайон с дружелюбной и уютной атмосферой. Проект состоит из 14 кварталов с домами переменной этажности (от 6 до 25). Что дает простор для выбора — видовые квартиры на последних этажах многоэтажек или квартиры с видом во двор в малоэтажном доме.

Микрорайон будет утопать в зелени — над благоустройством серьезно поработали. По территории растянутся 4,5 километра променадов и палисадников. Настоящее природное царство в окружении приятных и комфортных зон отдыха и различных площадок в каждом дворе. Можно по выходным совершать пробежки, играть с друзьями в баскетбол или футбол, а по вечерам наслаждаться покоем и гармонией в релакс-зонах.

В домах разной этажности «Корней» предлагает планировки для любого стиля жизни. Молодежь оценит квартиры с террасами, которые можно обустроить под творческую мастерскую или место учебы. Есть интересные варианты: однокомнатных квартир с нишами под гардероб или двухкомнатные с кухней-гостиной. Более классические — с правильными формами комнат. В домах шестиэтажной секции жильцы смогут использовать крыши как еще одно пространство для встреч, отдыха и общения. Из окон высоток открывается чудесный вид на большой микрорайон, закат и зеленое пространство внутри дворов.

ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Специалисты по кредитованию отметили, что молодые люди в возрасте 18-21 года уже имеют средние депозиты в размере 388 тысяч рублей. Учитывая это, с поддержкой родителей они могут оформить свой первый жилищный кредит.

Ключи от домов первого квартала можно будет получить уже в первом квартале 2024 года, так что желанное жилье не придется долго ждать. Цена на квартиры начинается от 3,8 миллиона рублей.

Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку представляют банки партнёры: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ» и другие.

АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru

Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж: +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.

#Валентина Бурнашева
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