Квартира на вырост: о выгодной покупке жилья для студентов в Тюмени

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 07:25
Психологи отмечают, что приобретение жилплощади для подрастающего ребенка или студента не сделают его инфантильным, скорее наоборот — молодой человек освоит самостоятельную жизнь, научится вести быт и распределять бюджет.
Первая собственная квартира — важное решение в жизни. Хочется, чтобы в будущем жилье было все идеально: перспективность и безопасность района, удобная транспортная развязка, близость к торговым точкам, классный и уютный двор. И, конечно, чтобы сама жилплощадь соответствовала мечтам.
По перспективности и комфорту масштабный микрорайон «Корней» может составить конкуренцию многим. Добрососедский и уютный, он расположится за кольцом Мельникайте — Федюнинского. Вблизи сразу нескольких крупных ТЦ — «Кристалл», «Лента», «Метро», «Орион». С доступностью транспорта также проблем не будет — в пяти минутах ходьбы есть автобусные остановки. А для владельцев авто будет подземный паркинг, открытая автостоянка рядом с микрорайоном и места вне двора в профиле улицы. Кроме того, у жителей будут свои школа на 1300 мест, два детских сада и спортивный комплекс. Идеально, для тех, кто ищет жилье для комфортной жизни на годы вперед.
«Корней» позиционирует себя как семейный микрорайон с дружелюбной и уютной атмосферой. Проект состоит из 14 кварталов с домами переменной этажности (от 6 до 25). Что дает простор для выбора — видовые квартиры на последних этажах многоэтажек или квартиры с видом во двор в малоэтажном доме.
Микрорайон будет утопать в зелени — над благоустройством серьезно поработали. По территории растянутся 4,5 километра променадов и палисадников. Настоящее природное царство в окружении приятных и комфортных зон отдыха и различных площадок в каждом дворе. Можно по выходным совершать пробежки, играть с друзьями в баскетбол или футбол, а по вечерам наслаждаться покоем и гармонией в релакс-зонах.
В домах разной этажности «Корней» предлагает планировки для любого стиля жизни. Молодежь оценит квартиры с террасами, которые можно обустроить под творческую мастерскую или место учебы. Есть интересные варианты: однокомнатных квартир с нишами под гардероб или двухкомнатные с кухней-гостиной. Более классические — с правильными формами комнат. В домах шестиэтажной секции жильцы смогут использовать крыши как еще одно пространство для встреч, отдыха и общения. Из окон высоток открывается чудесный вид на большой микрорайон, закат и зеленое пространство внутри дворов.
ВТБ снизил минимальный возраст для получения ипотеки с 21 года до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Специалисты по кредитованию отметили, что молодые люди в возрасте 18-21 года уже имеют средние депозиты в размере 388 тысяч рублей. Учитывая это, с поддержкой родителей они могут оформить свой первый жилищный кредит.
Ключи от домов первого квартала можно будет получить уже в первом квартале 2024 года, так что желанное жилье не придется долго ждать. Цена на квартиры начинается от 3,8 миллиона рублей.
Застройщик ЖК «Корней» — АО «СЗ Твелл», проектная декларация — на сайте Наш.дом.рф. Ипотеку представляют банки партнёры: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Банк ДОМ.РФ» и другие.
АО СЗ «ТВЕЛЛ», kornei.ru
Подробную информацию можно узнать по телефону отдела продаж: +7 (3452) 57-56-60 и на сайте жилого комплекса kornei.ru.