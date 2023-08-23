Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуры на должность главы Тюмени

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Пятилетний срок полномочий действующего главы завершается 9 октября 2023 года. В июне на заседании Тюменской городской Думы был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Прием документов осуществлялся с 3 июля по 28 июля. Всего было подано 2 заявки.
В ходе обсуждения депутат городской Думы Степан Киричук высказался по поводу кандидатуры действующего главы Руслана Кухарука. «Руслан Николаевич — опытный управленец. Ему удалось создать команду, которая оперативно реагирует на проблемы и находит пути их решения», — сказал Степан Михайлович.
Секретарь конкурсной комиссии, заместитель председателя Тюменской городской Думы Дмитрий Осипов отметил профессиональные качества и опыт Валерия Киселева. «Валерий Сергеевич готов выполнять все задачи, которые будут поставлены городом перед ним», — сказал Дмитрий Осипов.
— С учетом состоявшегося обсуждения, доклада руководителя рабочей группы по проверке документов на предмет их соответствия условиям конкурса, комиссия решила представить в Тюменскую городскую Думу зарегистрированных кандидатов: Кухарука Руслана Николаевича и Киселева Валерия Сергеевича, — подвел итог заседания председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Тюмени, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы Андрей Артюхов.
Выбирать главу города из числа зарегистрированных кандидатов будут депутаты Тюменской городской Думы VIII созыва.
— На заседании Думы состоится тайное голосование по данному вопросу. Избранным на должность главы Тюмени считается кандидат, получивший большинство голосов от установленной численности депутатов. Каждый из них вправе голосовать только за одного кандидата. Полномочия главы города начинаются со дня вступления в силу решения Думы об его избрании, — рассказал председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.