Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуры на должность главы Тюмени

Пятилетний срок полномочий действующего главы завершается 9 октября 2023 года. В июне на заседании Тюменской городской Думы был объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Прием документов осуществлялся с 3 июля по 28 июля. Всего было подано 2 заявки.