Губернатор Тюменской области Александр Моор передал в зону СВО 9 машин

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Губернатор Тюменской области Александр Моор передал командирам именных войск 9 новых автомобилей. В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что техника хорошо зарекомендовала себя на передовой.
На официальном GT-канале тюменского правительства появилось видео встречи Моора и командиров воинских подразделений. Глава области показал, как для военных оснастили автомобили.
— Бронежилеты и каски для водителя и пассажиров, тепловизионный монокуляр, обязательно в комплекте противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Также в каждом УАЗике — медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях. В машинах, которые поступят в саперные полки — штурмовые бронежилеты, у них повышенная противоосколочная защищенность, — сообщил губернатор.
В ведомстве отметили, что власти города уже второй раз отправляют на передовую тюменским солдатам крупную партию автомобилей. В прошлом месяце на фронт тоже отправляли 9 машин.
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что житель Тюменской области отправил на фронт собственный УАЗ. Пенсионер-рыбак купил новую машину, куда деть старую — вопросов не возникло. Мужчина решил помочь бойцам.